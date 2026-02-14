Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Astroloji Sevgililer gününde burçları neler bekliyor: Aşk itirafı evlilik teklifleri yağacak

14 Şubat sevgililer gününde burçları neler bekliyor? Sizler için yapay zekadan yorumlamasını istedik. Cesur itiraflar, evlilik teklifleri ve kıskançlık krizleri yaşanabilir. Ayrıca eski flörtlerinizden geri dön mesajları alabilirsiniz.

Koç

Cesur bir itiraf gelebilir. Mars desteğiyle iletişim hızlanıyor. Eski bir flört tekrar yazabilir.

Boğa

Romantik ama biraz alıngan olabilirsiniz. Partnerinizden netlik bekliyorsunuz. Bekarlar için arkadaş ortamından biri dikkat çekebilir.

İkizler

Mars burcunuzda! Çekiciliğiniz zirvede. Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz.

Yengeç

Duygusal derinlik artıyor. Ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Evlilik teklifi enerjisi var.

Aslan

İlgi görmek istiyorsunuz ama partner biraz mesafeli olabilir. Kıskançlık krizlerine dikkat.

Başak

Mantık mı kalp mi? İkilem yaşayabilirsiniz. İş ortamından bir yakınlaşma mümkün.

Terazi

Venüs desteğiyle romantizm artıyor. Sürpriz bir hediye veya teklif alabilirsiniz.

Akrep

Tutku yüksek ama güç savaşlarına dikkat. Gizli bir hayran ortaya çıkabilir.

Yay

Uzak mesafe aşklarında hareket var. Seyahat planlı bir Sevgililer Günü olabilir.

Oğlak

Ciddi konuşmalar, ilişkiyi resmileştirme enerjisi. Maddi konular da gündeme gelebilir.

Kova

Güneş burcunuzda! Tüm dikkat üzerinizde. Bekarlar için kadersel karşılaşma ihtimali yüksek.

Balık

Venüs burcunuzda. Romantizmin yıldızı sizsiniz. Aşk teklifleri ve yoğun duygular kapıda.

