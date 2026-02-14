Sevgililer gününde burçları neler bekliyor: Aşk itirafı evlilik teklifleri yağacak

Koç
Cesur bir itiraf gelebilir. Mars desteğiyle iletişim hızlanıyor. Eski bir flört tekrar yazabilir.
Boğa
Romantik ama biraz alıngan olabilirsiniz. Partnerinizden netlik bekliyorsunuz. Bekarlar için arkadaş ortamından biri dikkat çekebilir.
İkizler
Mars burcunuzda! Çekiciliğiniz zirvede. Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz.
Yengeç
Duygusal derinlik artıyor. Ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Evlilik teklifi enerjisi var.
Aslan
İlgi görmek istiyorsunuz ama partner biraz mesafeli olabilir. Kıskançlık krizlerine dikkat.
Başak
Mantık mı kalp mi? İkilem yaşayabilirsiniz. İş ortamından bir yakınlaşma mümkün.
Terazi
Venüs desteğiyle romantizm artıyor. Sürpriz bir hediye veya teklif alabilirsiniz.
Akrep
Tutku yüksek ama güç savaşlarına dikkat. Gizli bir hayran ortaya çıkabilir.
Yay
Uzak mesafe aşklarında hareket var. Seyahat planlı bir Sevgililer Günü olabilir.
Oğlak
Ciddi konuşmalar, ilişkiyi resmileştirme enerjisi. Maddi konular da gündeme gelebilir.
Kova
Güneş burcunuzda! Tüm dikkat üzerinizde. Bekarlar için kadersel karşılaşma ihtimali yüksek.
Balık
Venüs burcunuzda. Romantizmin yıldızı sizsiniz. Aşk teklifleri ve yoğun duygular kapıda.