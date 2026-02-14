112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere bir yenisi eklendi. Muğla’da bir şahıs sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bu mutluluğa ortak olmasını istemedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Sevgililer Günü'nde Hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

'BİZ SEVGİLİMLE ÇOK MUTLUYUZ'

İşte o diyalog:

- Acil Çağrı Merkezi.

- İyi akşamlar, kolay gelsin.

- Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

- Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

- Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

- Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

- Evet.

- 112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

- 112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

- Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

- Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

- Yok.

- 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

ASILSIZ İHBARLAR CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Yetkililer, acil durumlarda tek numara üzerinden hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinin; sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine hızlı erişim sağlamak amacıyla kullanılması gerektiğini vurguladı. Asılsız ihbar ve gereksiz aramaların, gerçek vakalara müdahale süresini uzatarak hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.