Sevgililer Günü, romantizmin zirve yaptığı gün olarak kabul edilse de istatistikler bu dönemin ilişkilerde ayrılıkların en yoğun yaşandığı zamanlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Match.com’un anketine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 20’si, 14 Şubat’ta veya takip eden günlerde ilişkisini bitirdiğini ifade ediyor. Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, bu tarihin çiftler için duygusal bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek, baskıyı azaltmaya yönelik pratik önerilerde bulunuyor.
Sevgililer günü ilişki testi mi ayrılık tetikleyicisi mi? Romantik günün karanlık yüzü ortaya çıktı
Sevgililer Günü romantizmin zirvesi gibi dursa da çiftlerin yüzde 20’si 14-15 Şubat arasında ayrılıyor. Beklentileri netleştirip sosyal medya kıyaslamalarından kaçınmak, bu baskılı dönemi krize değil fırsata dönüştürebiliyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sevgililer Günü genellikle ilişki mutluluğunun vitrini gibi görülse de veriler tam tersini işaret ediyor: Bu tarih, birçok çift için ayrılık kararlarının hız kazandığı kritik bir eşik. Match.com’un düzenli araştırması, katılımcıların yüzde 20’sinin Sevgililer Günü civarında ilişkiyi sonlandırdığını gösteriyor. Yılın diğer dönemlerine göre belirgin artış dikkat çekiyor. Bu durum, günün yeni krizler yaratmasından ziyade mevcut sorunların artık saklanamaz hale gelmesiyle açıklanıyor.
Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, “Romantik beklentilerin yükseldiği bu dönemde iletişim eksiklikleri, duygusal uzaklık ve çaba dengesizliği daha keskin hissediliyor. Sosyal medyadaki idealize edilmiş görüntüler de mevcut ilişkiyi sorgulatıyor ve karar alma sürecini hızlandırıyor” diyor.
Dolayısıyla Sevgililer Günü, ilişkiyi sınayan bir sınavdan ziyade çiftlerin bağlılık düzeyini, güven hissini ve tatmin durumunu netleştiren bir ayna konumuna geliyor. Bu farkındalık bazı ilişkilerde ayrılık kararını kesinleştiriyor.
AYRILIKLARIN ZİRVESİ 15 ŞUBAT'TA
İstatistikler ayrılıkların tek güne sıkışmadığını, 13-14 Şubat’ta yükselmeye başladığını ve en yüksek seviyenin 15 Şubat’ta kaydedildiğini gösteriyor. Beklentilerin karşılanmadığı bir 14 Şubat’ın ertesi günü, sorunlar daha görünür hale geliyor ve ertelenen konuşmalar yapılıyor. Bu tarihten sonra ayrılık oranları yavaş yavaş düşüşe geçiyor.
Dr. Psk. Sevilay Abudaram, duygusal yoğunluğun arttığı bu dönemi çiftlerin daha sağlıklı atlatabilmesi için beş öneri sunuyor:Beklentileri baştan netleştirin. Günün anlamı, planlar ve maddi çerçeve hakkında açık iletişim kurun. Karşılıklı anlayış, hayal kırıklığını ve gereksiz baskıyı önler.
Gösteriş yerine samimiyete öncelik verin. Büyük jestler yerine kaliteli zaman ve duygusal yakınlık hedefleyin. Böylece gün performans sahnesine dönüşmez.
Sosyal medya kıyaslamasından kaçının. Başkalarının paylaşımlarının gerçek ilişkiyi yansıtmadığını unutmayın. Bu tutum, kendi ilişkinize odaklanmanızı kolaylaştırır.
Günü yargılamak yerine gözlemlemek için kullanın. İlişkiyi test eden bir sınav gibi değil, duyguları ve ihtiyaçları fark etme fırsatı olarak değerlendirin.
Sorunları özel günlere ertelemeyin. İletişim kopukluklarını ve duygusal mesafeyi önceden çözmek, Sevgililer Günü’nün kriz kaynağı olmasını engeller.