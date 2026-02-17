Sevgililer günü ilişki testi mi ayrılık tetikleyicisi mi? Romantik günün karanlık yüzü ortaya çıktı

Sevgililer Günü, romantizmin zirve yaptığı gün olarak kabul edilse de istatistikler bu dönemin ilişkilerde ayrılıkların en yoğun yaşandığı zamanlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Match.com’un anketine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 20’si, 14 Şubat’ta veya takip eden günlerde ilişkisini bitirdiğini ifade ediyor. Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, bu tarihin çiftler için duygusal bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek, baskıyı azaltmaya yönelik pratik önerilerde bulunuyor.