Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 12°
Anasayfa Yaşam Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi

Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi

14 Şubat yaklaşırken "Sevgililer Günü hediyesi ne alınır?” sorusu yine gündemde. Klasik çiçek ve çikolatanın ötesine geçmek isteyenler için hem romantik hem anlamlı 20’den fazla hediye önerisini bir araya getirdik.

Meyra Özer Meyra Özer
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 1

Çift Bilekliği

Aynı modeli takmak görünür bir bağ oluşturur. Küçük ama sembolik bir ortaklık hissi verir.

1 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 2

Fotoğraf baskılı albüm

Birlikte çekilmiş fotoğrafların olduğu fiziksel bir albüm. Dijital arşivde kaybolmayan, elle tutulur anılar her zaman daha güçlü bir etki bırakır.

2 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 3

Parfüm

Koku hafızayla doğrudan bağlantılıdır. Seçilen bir parfüm, zamanla seni temsil etmeye başlar. Ayrı olsanız bile o koku bir köprü olur.

3 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 4

Deneyim hediyesi

(Konser, Tiyatro, Workshop)

Birlikte yaşanan deneyimler, alınan objelerden daha kalıcıdır. Ortak anı üretmek, ilişkinin hafızasını büyütür.

4 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 5

Saat

Saat hem şık hem semboliktir. Birlikte geçen zaman mesajını taşıdığı için romantik alt metni güçlüdür.

5 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 6

El yazısıyla mektup

En düşük bütçeli ama en etkili hediyelerden biri. Samimiyet, hazır mesajlardan her zaman daha değerlidir.

6 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 7

Özel tasarım çerçeve

İçine bir anı koyduğunuzda sıradan bir çerçeve kişisel bir hikâyeye dönüşür.

7 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 8

Kulaklık

Müzik seven biri için günlük hayatın parçası haline gelen bir hediye. Her dinlenen şarkıda seni hatırlaması garanti.

8 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 9

Kahve makinesi veya özel kahve seti

Beraber kahve içme ritüeli oluşturur. Küçük bir alışkanlık, ilişkinin günlük rutinine yerleşir.

9 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 10

Kitap

Sevdiği türde seçilmiş bir kitap, seni anlıyorum mesajı verir. İçine not bırakıldığında çok daha kişisel hale gelir.

10 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 11

Cilt bakım seti

Kendine vakit ayırmayı teşvik eden bir hediye. Bakım, sadece dış görünüş değil iyi hissetme haliyle ilgilidir.

11 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 12

Hoodie veya sweatshirt

Oversize bir hoodie hem rahat hem romantik. Özellikle partnerin dolabından ödünç alınabilecek parçalar ayrı bir bağ kurar.

12 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 13

Minimal çiçek aranjmanı

Klasik ama etkili. Çiçek kısa ömürlüdür ama jest anlık bir mutluluk yaratır.

13 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 14

Kişiye özel takı

İsimli kolye, tarih yazılı bileklik ya da baş harfli yüzük. Takı gündelik bir aksesuar gibi görünür ama her takıldığında ilişkiyi hatırlatır. Küçük bir obje, uzun süreli bir bağa dönüşür.

14 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 15

Telefon aksesuarları

(Kılıf, Powerbank)

Pratik hediyeler sık kullanıldığı için daha fazla görünür olur. İşlevsellik bazen romantizmden daha kalıcıdır.

15 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 16

Romantik akşam yemeği organizasyonu

Evde hazırlanmış bir masa ya da rezervasyonlu bir restoran. Planlanmış emek her zaman fark edilir.

16 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 17

Puzzle

(Birlikte yapılacak)

Beraber tamamlanan bir şey, ortak çaba hissi yaratır. Süreç hediyenin kendisinden daha anlamlı olabilir.

17 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 18

Film gecesi seti

Battaniye, atıştırmalık ve izlenecek özel bir film listesi. Basit ama planlı bir akşam, sıradan günü özel yapar.

18 19
Sevgililer günü hediyeleri 2026: 14 Şubat için 20 hediye önerisi - Resim: 19

Tatlı kutusu

(Kişisel seçimli)

Sevdiği lezzetlerden oluşan özel bir kutu, detayları biliyorum hissi verir.

19 19
