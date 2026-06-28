Sevgi tohumları ekilmiyor artık!

Şu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar sevgi arayışı, önemsenme arayışı içindeyiz.

Hiç olmadığı kadar sevgiye, önemsenmeye ihtiyacımız var bizim.

Ama biz sevgiden uzak kaldıkça yalnızlaşıyor, yalnızlaştıkça içe kapanıyoruz.

İçe kapandıkça ne kendimizi anlıyoruz ne bir başkasını.

Başkası zaten bizi anlamıyor.

*

Her şeye rağmen, kendi adıma “İçimizdeki sıkıntılar yarın daha iyi olacak” diyorum, ancak olmuyor işte. Yarın bugünden kötü oluyor da yarından sonraki günün ya da günlerin nasıl olacağını kestirmek bile mümkün değil.

*

Yurdum insanı sevgi istiyor.

İlgi istiyor.

Anlaşılmak istiyor.

Sahiplenilsin istiyor.

Çünkü yurdum insanı yalnızlaştırılmış.

Ne var ki birilerinin beni, yani emekliyi anlamasını, onu içinde bulduğu durumdan çıkartacak bir yaklaşımda bulunmasını istiyorum.

Çok şey mi istiyorum?

*

Emekli dedeler, Babaanneler, Anneanneler torunlarının gönlünü alsınlar, onlara karşı yüreklerindeki sevgi demetinden bir tutamını gönderiversinler de torunları gibi kendileri de mutlu olsunlar istiyorum.

Torunlarını sevindirirlerken kendileri daha çok sevinsinler istiyorum.

İstemeyeyim mi?

*

Özel okul öğretmenleri…

Maden işçileri mesela…

Mesela açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlar, açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edilirlerken, o insanları mutlu edecek ilgiyi hak etmiyorlar mı?

Bütün olumlu işlerin hamuru sevgi değil mi?

Sevgi, güzelliğin koruma kalkanı ya umursayan var mı ki?

*

O olmazsa, kanımca olumlu pek bir şey olmazmış gibi geliyor bana.

Kaos olurmuş gibi geliyor!

*

Sevgi varsa, eleştirinin artan dozu bile insanı rahatsız etmez.

İthamların içeriği acıtmaz, yapılan her türlü acı uyarıların bile insanı sakinleştiren bir tarafı olur.

*

O yoksa yakınlaşma yok, inatlaşma var!

Kutuplaşma var!

Restleşme ve sertleşme var!

Meydan okuma var ne tuhaf!

Ağızdan çıkanın kulağın duymaması var.

‘Saldır da büyü!’ denilircesine, insanların birbirlerine saldırısı var.

Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya zorlamak var.

*

Sahiplenme yok, ayrıştırma var sevgi yoksa.

Kucaklaşma yok, itişme var.

Anlayış yok, ötekileştirme var.

Sempati yok, önyargı var.

İlişkiler bile güven vermiyor bilmez misiniz?

*

Allah aşkına söyler misiniz?

Herhangi bir akşam ana haber bültenleri izlemeye başladığımızda yüzlerimiz neden gülmüyor?

Neden tedirginiz?

Belirsiz, biraz da yarınlara dair korku taşıyoruz içimizde?

*

Epey zamandır benim ülkemde tepedeki bitmeyen kavgalar ve sevgisizlik yüzünden canım acıyor, canımız acıyor bizim.

Asabiyiz sahiden maruzatımız var, ama dinleyen yok.

Yarınlar için bir bilinmezlik tüneline doğru gidiyormuşuz gibiyiz sanki.

Yalansam yalan deyin!

*

Düşünsenize, “Olmaya devlet cihanda bir tutam sevgi gibi”

Ki o sevgi de nelere kadir değil ki!

Ama bizde yok.

Sevgi tohumları ekilmiyor artık!

Sadece konuşuluyor.

Niye!