Reklam kuşağında karşımıza çıkan o en iyi biziz, en kalitelisi burada bağırışlarını bir anlığına sessize alalım.

Hepimiz biliyoruz ki birini bir şeye ikna etmek dünyanın en zor işlerinden biri. Çocuğunuza ıspanak yedirmekten tutun da bir dostunuzu haksız olduğuna inandırmaya kadar...

İnsan zihni, fikrini değiştirmemek üzerine kurulu bir kale gibidir.

Peki, dev markalar nasıl oluyor da bizi ikna etmeden her gün evimize girmeyi başarıyorlar?

Olay sandığımızdan çok daha basit ve bir o kadar kurnazca.

Marka Dediğin Pavlov’un Köpeği Gibidir

Efsanevi Açken Sen Sen Değilsin sloganını hatırlayın. Marka orada size fındığının kalitesini veya sütünün tazeliğini kanıtlamaya çalışmıyor.

Zihninizdeki o can sıkıcı açlık anıyla kendi ismini yan yana koyuyor. Karnınız acıktığında beyninizin otomatik olarak o paketi aramasına pazarlama dünyasında bilinirlik deniyor.

Pavlov’un köpek deneyinde gösterdiği gibi tekrar eden uyaranlar zamanla otomatik tepkiler doğuruyor. Pazarlamada da ihtiyaç anı geldiğinde zihnimizde ilk akla gelen marka öne çıkıyor.

Susadığınızda aklınıza gelen o buz gibi içecek ya da ayağınız takıldığında yapıştırdığınız o yara bandı markası... Sizi ikna etmedi; ihtiyaç anı ile çözüm arasında sarsılmaz bir köprü kurdu.

Tabii akla gelmek yetmiyor. Akla gelenin elin altına da gelmesi lazım. Susadığınızda o içeceği bulamıyorsanız, zihninizdeki eşleşme bir işe yaramaz.

Köşe başındaki bakkalda, tıkladığınız ilk sitede, girdiğiniz her market rafında o ürünü görüyorsanız bulunurluk dediğimiz o devasa güç meyvelerini vermiştir.

Davranış Fikrin Babasıdır

Genelde önce bir şeyi beğenip sonra aldığımızı zannederiz.

Oysa gerçek tam tersidir. Önce alıyoruz, sonra beğendiğimize dair kendimize kanıtlar sunuyoruz.

Bir ürünü bir kez sepetimize attığımızda, beynimiz Madem satın aldım, demek ki iyi bir seçim yaptım demeye başlıyor.

Türkiye’deki büyük market zincirlerine ya da her mahallede gördüğümüz giyim devlerine bakın. Onlar bizi en şık biziz diye ikna etmeye çalışmadılar.

Her sokağa bir mağaza açtılar, her an önümüze çıktılar. Biz kullandıkça sevdik, sevdikçe de en sevilen marka listelerinde onları zirveye taşıdık. Eylem, düşünceyi doğurdu.

Her Pazarlamacı Bir Mimardır

İyi bir pazarlamacı bir davranış mimarıdır. Sizin düşüncelerinizi değiştirmekle vakit kaybetmez; satın almanızı kolaylaştıracak yolu temizler.

Ödeme seçeneklerini basitleştirir, rafın en görünür yerine yerleşir, ihtiyacınız olduğu an reklamıyla karşınıza dikilir.

Tıpkı kollarımızı havaya kaldırdığımızda kendimizi daha güçlü hissetmemiz gibi satın alma eylemi markaya olan bağlılığımızı kendiliğinden inşa eder.

Günün sonunda kazananlar algı yönetimi peşinde koşanlar olmuyor. İhtiyaç anında ilk hatırlanan ve uzandığımızda elimize gelen markalar kalbimiz de yer edinmeyi başarıyorlar.