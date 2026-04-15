Reytinglerdeki başarısıyla sıkça gündeme gelen dizide yayınlanan bu sahne, Ferman karakterinin manipülasyon gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahneye dair yapılan yorumlarda, Ferman’ın kardeşleri üzerinde kurduğu baskıyı ve onları korku ve itaatle nasıl yönlendirdiğini etkileyici bir şekilde yansıttığı vurgulandı. Aynı zamanda iki oyuncunun performanslarının sahneyi zirveye taşıdığı ifade edildi.

İzleyiciler de Emrah Aytemur’un performansını övgüyle karşılayarak, Ferman’ın Dicle’nin hafızasıyla oynadığı anlarda tonlamayı ustalıkla ayarladığını belirtti. Karakterin klasik manipülasyon yöntemleriyle Dicle’nin zihninde şüphe ve karmaşa yarattığı, sonunda ise Derya’yla ilgili bir planın ortaya çıkmasını kullanarak onu suçluluk duygusuna sürüklediği yorumları yapıldı.

Oyuncu Emrah Aytemur ise sahneyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sahne, oynadıktan sonra etkisinden çıkamadığım nadir anlardan biriydi. Helin gerçekten harikaydı. Sahne bittiğinde Ferman’la arama ilk kez mesafe girdiğini hissettim. Ona kızdım, bağırdım. Eve döndüğümde bile duygusu benimleydi; hatta bir an gözlerim doldu. Çok değerli bir çözümleme olmuş.”