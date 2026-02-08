Star TV’nin 3 aydır yayına çıkmak için gün sayan ‘Sevdiğim Sensin’ dizisinin nihayet yayın tarihi belli oldu. Dizi, 12 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diziyle ilgili 3 Şubat’ta kaleme aldığım ‘Sevdiğim Sensin kayıplara karıştı’ başlıklı yazıda, yapımın akıbetini merak etmiş, ne zaman yayına çıkacağını sormuştum. Yazımı birileri okumuş olacak ki, bir adım atıldı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi, İstanbullu Erkan’ın askerlik görevi sırasında acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul’a uzanan hikâyesini konu alıyor.

Peki, ‘Sevdiğim Sensin’ reytinglerde ne yapar? Yayına başladığı haftadan itibaren kendi gününe damga vuran ‘Halef Köklerin Çağrısı’, istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Veliaht’, yeni sezonuyla geri dönen ‘İnci Taneleri’, yıllardır ekranda olan ‘Survivor’ ve bir de gündüz kuşağı programlarını buna eklersek, işi hakikaten zor. Sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın?

Kuşakları buluşturan ‘Oldu Bi Şeyler’

Nazan Öncel ile Manuş Baba, yeni düet şarkıları ‘Oldu Bi Şeyler’i Boyalı Kuş Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Nazan Öncel’e ait şarkının düzenlemesini Emre Şen yapmış. Siyah beyaz çekilen klibin aynı zamanda yönetmenliğini de Nazan Öncel üstlenmiş. Duygusal derinliği ve yalın anlatımıyla dikkat çeken eser, modern dönem Türk müziğinin dikkat çeken işlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kısa sürede dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmayı başaran şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

‘Gümrük Muhafaza’ geri dönüyor

Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli çekim izinleri alınarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçen ‘Gümrük Muhafaza Türkiye’, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla ekiplerin verdiği mücadeleleri ekrana getiriyor.

İlk sezonunun ardından büyük bir beğeni toplayan program, ikinci sezonda da ülkenin dört bir yanındaki kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı verilen amansız mücadeleye tanıklık ettirecek. En ön saflarda görev yapan cesur ekipler, nefes kesen operasyonlarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Warner Bros. Discovery Türkiye ve ES Film imzalı yapım, 35 kişilik ekip tarafından günün 24 saati boyunca yapılan çekimlerin sonucunda ortaya çıkan ikinci sezonuyla 19 Şubat Perşembe saat 20.00’de başlıyor.