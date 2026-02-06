Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı bekleyiş uzadı

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisi, yayın tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen merak uyandırmaya devam ediyor. Gün ve saat bilgisi henüz netleşmezken, diziden gelen yeni fragman beklentiyi daha da artırdı. İşte yapımla ilgili öne çıkan detaylar…

Kanalın büyük ilgi gören yeni projesi Sevdiğim Sensin, yayın takvimi açıklanmadan da adından söz ettirmeyi başarıyor.

İzleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla beklerken, Star TV’den sürpriz bir adım geldi.

Yayın tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da, dizinin yeni fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Fragman, hikâyeye dair önemli ipuçları verirken, tarih bilgisinin yine yer almaması merak dozunu iyice yükseltti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta hareketlendi.

“Başlangıç tarihi neden açıklanmıyor?”, “Dizi ne zaman başlıyor?” gibi sorular kısa sürede gündem oldu.

Sevdiğim Sensin’in ekran macerasının ne zaman başlayacağı ise şimdilik gizemini koruyor.

Yeniçağ Gazetesi
