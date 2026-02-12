Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in üstlendiği Star TV imzalı yapım, yayın öncesinde bile sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı. Dizinin fragmanları kısa sürede gündem olurken, izleyiciler heyecanlarını yorumlarla dile getirdi. Yeni bölüm için geri sayım sürerken sosyal medyada “Sezonun en iddialı işi geliyor”, “Uzun zamandır böyle bir dizi bekliyorduk”, “Bu akşam ekran başındayız” gibi yorumlar öne çıktı.

Sevdiğim Sensin, askerlik görevini yaptığı sırada Dicle ile yolları kesişen İstanbullu Erkan’ın hayatındaki büyük kırılmayı konu alıyor. Dicle’yi acımasız ağabeylerinin elinden kurtarmak için onunla evlenen Erkan, genç kadını İstanbul’a getirir. Ancak Dicle, bu evliliğin ardındaki gerçeklerden habersizdir. Saf ve temiz duygularla çıktığı bu yolculukta, İstanbul’un hem büyüleyici hem de acımasız yüzüyle tanışır. Aşk, sırlar ve aile baskısı arasında şekillenen hikâye, izleyiciyi duygusal bir serüvene davet ediyor.

OYUNCU KADROSU

Zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’e; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Sevdiğim Sensin, bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.