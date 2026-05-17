Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı. Çiftin düğününü eylül ayında yapmayı planladığı belirtildi.

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan çift, magazin ve siyaset gündeminde yer almaya devam ederken, aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı.

Daha önce açıklama yapan Sevcan Orhan, evlilik kararı aldıklarını belirterek, “Çok mutluyum, her şey yolunda. Eylül’de de düğünümüzü düşünüyoruz. Bu pazar istemeye geliyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin ilişkisi ilk olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında Tayland’ın Phuket Adası’nda görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Bu süreçte yapılan tatil, özellikle Buca Belediyesi’ndeki gelişmeler nedeniyle tartışmalara da konu olmuştu.