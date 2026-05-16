Orhan, yaptığı açıklamada “Çok mutluyum, her şey yolunda gidiyor. Eylül ayında düğün yapmayı planlıyoruz. Hatta bu pazar istemeye geliyorlar” sözleriyle heyecanını dile getirdi. Çiftin evlilik hazırlığı kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İkilinin ilişkisi daha önce Tayland’ın Phuket Adası’nda görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Ancak aynı dönemde Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeniyle tatil kareleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Belediyede çalışan bazı işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto düzenlemesi sonrası çift eleştirilerin odağı olmuştu.

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Sevcan Orhan, tatilin yanlış bir döneme denk geldiğini belirterek, “Talihsiz bir zamanda gittik. Yaşanan süreç benim işimle ya da tatilimle bağlantılı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından ilk kez ilişkileri hakkında konuşan ünlü türkücü, düğün hazırlıklarının başladığını duyurarak aşklarını resmiyete taşıyacaklarını açıkladı.