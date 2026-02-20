Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Motegi Toşimitsu’nun Japon Denizi (Doğu Denizi) olarak anılan bölgedeki Dokdo/Takeşima adaları hakkında yaptığı açıklamaları “şiddetle protesto ettiklerini” duyurdu. Yonhap ajansının aktardığına göre Bakanlık, söz konusu ifadelerin geri çekilmesini talep etti.

Açıklamada, “Dokdo, tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre açıkça kendi topraklarımızdır. Japonya, haksız iddiasını yinelemenin geleceğe dönük Güney Kore-Japonya ilişkilerine katkı sağlamadığını anlamalıdır” denildi.

MECLİS KONUŞMASINDA GÜNDEME GETİRDİ

Motegi, Japonya Ulusal Meclisi’ndeki konuşmasında adalardan Japonca isimleriyle “Takeşima” olarak söz etmiş ve bu bölgenin Japon toprağı olduğunu savunmuştu.

Egemenlik ihtilafına konu olan ve Güney Kore’nin “Dokdo”, Japonya’nın ise “Takeşima” olarak adlandırdığı adacıklar, fiilen Seul yönetiminin kontrolünde bulunuyor. Toplam yüz ölçümü yaklaşık 0,2 kilometrekare olan küçük ada grubu, iki ülke arasında uzun süredir diplomatik gerilime neden oluyor.