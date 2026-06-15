Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki tarihi yakınlaşma adımlarından biri olan 2000 yılındaki Pyongyang Kore Zirvesi'nin 26'ncı yıl dönümü vesilesiyle özel bir anma programı düzenlendi. Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung ile eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'i bir araya getiren zirvenin yıl dönümü töreninde, mevcut Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un mesajları damga vurdu.

"DİYALOG KAPISI KOLAY AÇILMIYOR AMA PES ETMEYECEĞİZ"

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, törende konuşma metni okunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Seul yönetiminin tüm yapıcı diyalog ve işbirliği girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile olan iletişim kanallarının aktif hale getirilmesinin kolay olmadığını kabul etti.

Mevcut durgunluğun ve zorlukların bir umutsuzluğa yol açmaması gerektiğinin altını çizen Lee, sürece dair inancını şu sözlerle aktardı:

"Kısa süreli iniş çıkışlar yaşansa da bilgeliğimizi bir araya getirdiğimiz takdirde bu durumu mantıklı bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Hayal kırıklığına uğramamalı ve asla pes etmemeliyiz."

BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRAR VURGUSU

Kore Yarımadası'nda tesis edilecek kalıcı bir barış ortamının yalnızca iki ülke ile sınırlı kalmayacağını, başta Kuzeydoğu Asya olmak üzere tüm dünya istikrarına ve refahına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Güney Kore lideri, küresel siyasette yaşanan dinamik değişimlerin yarımada için yeni fırsat pencereleri aralayabileceğine dikkat çekti.

Seul hükümetinin barış içinde bir arada yaşama vizyonuna sadık kalacağını yineleyen Lee, "Güney ve Kuzey'in tam 26 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha aynı masa etrafında yüz yüze oturup diyaloğu canlandırabilmesi adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek Kuzey Kore'ye uzlaşma mesajı gönderdi.