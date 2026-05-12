Son dönemde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, “Ekranlara ne zaman döneceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtla merak uyandırdı.

Bir konser çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluğur, oyunculuk kariyerine dair net bir dönüş tarihi vermekten kaçındı. “Şu an için bilmiyorum, her şey üç nokta… Hayırlısı olsun” ifadelerini kullanan oyuncu, hayatında daha çok kendine yöneldiğini söyledi.

Günlük rutinine dair de konuşan Boluğur, “Zevk aldığım şeyleri yapıyorum. Dizi izlemiyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Daha çok kendi içime dönük bir hayat yaşıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Oyunculuğun zorluklarına da değinen Boluğur, bu mesleğin yoğun tempo gerektirdiğini belirterek, “Sabah gidip bazen sabaha kadar çalışıyorsunuz. Bu süreçte kendi hayatınızdan ciddi şekilde feragat ediyorsunuz. Her mesleğin kendine göre zorlukları var” dedi.