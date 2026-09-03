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Kaynak: İHA

Özel Ümit Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli ağızdan nefes alan ve gece kaliteli uyuyamayan çocuklarda önemli sağlık sorunlarının baş gösterebileceğini belirtti.

YÜZ VE DİŞ YAPISINI BOZABİLİYOR

Geniz etinin gelişim üzerindeki zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Oksay, özellikle 7-10 yaş aralığında dişlerin kapanışında ve çene yapısında belirgin bozukluklar oluşabileceğini söyledi. Ağızdan nefes almanın tükürüğü kuruttuğunu aktaran Oksay, bakterilere karşı koruyuculuğu azalan ağızda diş çürüklerinin arttığını ve ilerleyen dönemlerde ortodonti tedavisine ihtiyaç duyulabildiğini vurguladı.

DERİN UYKU OLMAYINCA BÜYÜME HORMONU AKSAYABİLİR

Geceleri rahat nefes alamayan çocukların derin uyku fazına geçmekte zorlandığını belirten Op. Dr. Bekir Oksay, yetersiz uyku sebebiyle büyüme hormonunun yeterince salgılanamadığını, bu durumun da çocuğun boy ve vücut gelişimini doğrudan olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

GENİZ ETİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Hastalığın tespiti ve ameliyat kararı sürecinde iki temel yöntemin öne çıktığını aktaran Oksay, tanı süreçlerini şöyle özetledi:

Yan Kafa Grafisi: Görüntülemede geniz bölgesinde çocuğun nefes alabileceği yeterli hava yolunun bulunup bulunmadığı analiz ediliyor.

Endoskopik Muayene: İnce endoskop cihazlarıyla burun içinden girilerek geniz etinin hava kanalını ne oranda kapattığı doğrudan inceleniyor.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda geniz etinin hava yolunu ciddi seviyede tıkadığı tespit edilirse cerrahi müdahale seçeneği değerlendirmeye alınıyor.