Modern çağın en sık karşılaşılan ama en çok ihmal edilen sağlık sorunlarından biri B12 vitamini eksikliğidir. Vücudun kendi kendine üretemediği ve dışarıdan almak zorunda olduğu bu hayati vitaminin eksikliği, başta sinir sistemi ve kan yapımı olmak üzere tüm vücutta ağır tahribatlara yol açıyor.

B12 vitamini eksikliğinin en erken belirtileri kronik yorgunluk, halsizlik ve odaklanma güçlüğüdür. Ancak sorun kalıcı hale geldiğinde zararları çok daha korkutucu boyutlara ulaşıyor. Alyuvar üretiminin sekteye uğramasıyla "pernisiyöz anemi" adı verilen şiddetli kansızlık gelişiyor. Bu durum dokulara yeterli oksijen taşınmasını engelleyerek kalp üzerinde aşırı yük oluşturuyor ve çarpıntı ile nefes darlığına neden oluyor.

SİNİR SİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR

Asıl büyük yıkım ise sinir sisteminde yaşanıyor. B12, sinir hücrelerini koruyan miyelins kılıfının yapımı için şarttır. Eksikliğinde el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi başlar. İlerleyen vakalarda ise yürüyüş bozuklukları, denge kaybı, şiddetli unutkanlık, depresyon ve hatta bunama (demans) gibi geri dönüşü olmayan nörolojik hasarlar meydana gelir.

Uzmanlar, özellikle mide-bağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerin ve 50 yaş üzerindeki bireylerin risk altında olduğunu belirtiyor. Yılda en az bir kez yaptırılacak basit bir kan testi, bu sinsi tehlikenin önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Unutmayın, B12 eksikliği sadece bir halsizlik değil, sinir sisteminizi tehdit eden ciddi bir sağlık krizidir.