Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, Avrupa'da hızla yayılan kızamık virüsüne karşı Türkiye için kritik uyarılarda bulundu.
'Sessiz tehlike' alarm durumuna geçirdi: Kalabalık ortamlardan uzak durun; hızla yayılıyor
Avrupa genelinde kızamık vakalarında yaşanan patlama, uzmanları harekete geçirdi. Türkiye’de aşılama sayesinde durum kontrol altında görünse de küresel hareketlilik riski artırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlardan uzak durun, hızla yayılıyor belirtileri hafife almayın.Derleyen: Fatih Ergin
Kızamık virüsünün sadece basit bir döküntü olmadığını vurgulayan Sert, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
"GRİP SANMAYIN, BELİRTİLERİ TAKİP EDİN"
Kızamığın ilk etapta mevsimsel hastalıklarla karıştırılabildiğini belirten Dr. Abdullah Sert, vatandaşların dikkat etmesi gereken semptomları şöyle sıraladı:
Yüksek ateş ve şiddetli öksürük
Burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık
Yüzden başlayıp vücuda yayılan döküntüler
Sert, "Virüs, hasta kişinin öksürmesiyle ortama yayılır ve kapalı alanlarda uzun süre canlı kalabilir. Özellikle aşısız bireyler için bulaş riski çok yüksektir" dedi.
EN BÜYÜK TEHDİT: AŞI TEREDDÜTÜ
Türkiye'nin çocukluk çağı aşı takviminde kızamığın rutin olarak yer aldığını hatırlatan Sert, toplum bağışıklığının önemine değindi:
"Aşı, kızamığa karşı en güçlü kalemizdir. Aşı tereddüdü, hastalığın yeniden hortlamasına zemin hazırlayan en tehlikeli faktör...
Toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeli ve aşılanma oranlarını yüksek tutmalıyız."
"YILLAR SONRA BİLE ÖLDÜREBİLİR"
Hastalığın sadece o anki seyriyle sınırlı kalmadığını belirten uzmanlar, kızamığın yol açabileceği ağır komplikasyonlar konusunda uyardı:
Zatürre ve orta kulak iltihabı
Beyin iltihabı (Ensefalit)
SSPE HASTALIĞI
Kızamıktan yıllar sonra ortaya çıkabilen, sinir sistemini tahrip eden ölümcül nörolojik hastalık.
İZOLASYON VE KALABALIKTAN UZAK DURMA
Kızamık hastalığının yayılım zincirini kırmak için erken tanının şart olduğunu ifade eden Dr. Sert, şu tavsiyelerde bulundu:
Kızamık belirtisi gösteren kişiler derhal toplumdan izole edilmeli.
Özellikle çocukların yoğun olduğu kapalı ve kalabalık ortamlardan bu dönemde uzak durulmalı.
Ateş ve kızamık döküntüsü görüldüğü an vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalıdır.