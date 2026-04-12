Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Sessiz sedasız nikah: Sezgi Sena Akay ile Erdinç Acar dünyaevine girdi... İşte beğeni rekoru kıran kareler

İş insanı Erdinç Acar ile oyuncu Sezgi Sena Akay, sürpriz bir nikah töreniyle dünya evine girdi. 10 Nisan’da evlenen çiftin mutluluk dolu kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Akay nikah sonrası soyadına “Acar”ı ekledi.

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
İş insanı Erdinç Acar, çocuklarının annesi Hande Demir’den ayrıldıktan sonra oyuncu Sezgi Sena Akay ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çift, sürpriz bir törenle nikah masasına oturdu. Taze çiftin mutluluk dolu pozları kısa sürede yoğun beğeni ve tebrik mesajlarına boğuldu.

1 17
Erdinç Acar, eski eşi Hande Demir ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Sezgi Sena Akay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kamuoyundan uzak tuttukları ilişkilerini 10 Nisan’da evlilikle taçlandırdılar.

2 17
Yeni evlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik kareler büyük ilgi görürken, dostları ve takipçileri tebrik yorumlarıyla akın etti. Sezgi Sena Akay ise nikah fotoğraflarını aşk dolu bir notla paylaştı:

3 17
"Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim EVET' sin Seni her şeyden çok seviyorum! 10.04.2026 "

4 17
Yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Sürpriz nikah haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikilinin uyumu ve mutluluğu şimdiden en çok konuşulan konu haline geldi.

5 17
PROFILİNDE SOYADINA “ACAR”I EKLEDİ

Nikahın hemen ardından Sezgi Sena Akay, Instagram profilinde soyadına “Acar”ı ekleyerek evliliğini resmileştirdiğini gösterdi.

6 17
ERDİNÇ ACAR KİMDİR?

Erdinç Acar, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biridir. Acarlar Şirketler Topluluğu'nun (inşaat, gayrimenkul ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir aile şirketi grubu) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

7 17
Şirketin kurucusu olan babası İsmet Acar'ın oğludur. Aile aslen Artvin Borçka kökenlidir.

8 17
Erdinç Acar, daha önce Hande Demir ile evliydi ve bu evlilikten üç çocukları (Aslan, Masal ve Mavi) bulunmaktadır. Çift daha sonra boşanmıştır.

9 17
SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay, Türk model, oyuncu ve sunucudur. 31 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'da doğmuştur

10 17
renköy Kız Lisesi mezunudur ve Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitim almıştır. Gençliğinde Galatasaray ve Fenerbahçe voleybol altyapılarında profesyonel olarak voleybol oynamıştır.

11 17
2012 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuş, ardından Best Model of the World unvanını kazanarak uluslararası başarı elde etmiştir (Türkiye'den bu unvanı alan dördüncü kadın ve en genç kazananıdır).

12 17
Oyunculuğa 2014-2015 yıllarında Zeytin Tepesi ve özellikle Acı Aşk dizisindeki Melek rolüyle adım atmıştır.

13 17
Daha sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda da yer almıştır. Boyu 181 cm'dir ve Çerkes kökenlidir.

14 17
İkili, 10 Nisan 2026 tarihinde sürpriz ve sade bir törenle evlenmiştir. Sezgi Sena Akay, nikah sonrası sosyal medya profilinde soyadına “Acar”ı eklemiştir.

15 17
16 17
17 17
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro