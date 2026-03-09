Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 6 kişiden biri kronik yalnızlık yaşıyor. Uzmanlar, yalnızlığın demans riskini %50, erken ölüm riskini ise ciddi oranda artırdığını vurguluyor.

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
Haberi Paylaş
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 1

Dünya genelinde bilimsel çevrelerce "Yalnızlık Salgını" olarak isimlendirilen, derinden ve sessizce ilerleyen bir kriz yaşanıyor. Doç. Dr. Berke Kırıkkanat, özellikle 18–25 yaş arası gençlerde bu durumun alarm verdiğini ve bazı bölgelerde yalnızlık oranının %60 seviyelerine tırmandığını vurguladı. Kırıkkanat'a göre bu tablo, bireyin çevresinde kimsenin olmamasından ziyade, yoğun kalabalıklar içinde dahi hissedilen anlaşılamama ve duygusal güvensizlik halini yansıtıyor.

Öte yandan, Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu da konunun tıbbi boyutuna dikkat çekerek, yalnızlığın yarattığı klinik sonuçların artık göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.

1 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 2

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, küresel ölçekte her altı bireyden birinin kronik yalnızlık pençesinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun yarattığı sağlık risklerini sigara kullanımı, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi ciddi tehditlerle eşdeğer tutuyor. DSÖ’nün 2025 yılında yayımladığı rapor ise tablonun vahametini rakamlarla ortaya koyuyor: Sosyal izolasyon ve yalnızlık, dünya genelinde her yıl yaklaşık 871 bin can kaybına yol açıyor.

2 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 3

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu, yalnızlığın klinik etkilerinin artık görmezden gelinemeyecek düzeyde olduğunu söyledi.

Zahmacıoğlu, :

"Son iki yılda yayımlanan geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar, yalnızlığın yalnızca ruhsal bir durum olmadığını açıkça gösteriyor. Kalp hastalıkları, diyabet, demans ve erken ölüm riskini ciddi biçimde artırıyor. Yalnızlık beyinde sürekli bir tehdit algısı yaratıyor; kortizol yükseliyor, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücut uzun süreli bir stres hali içinde kalıyor" dedi.

3 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 4

Zahmacıoğlu, "2025–2026 döneminde yayımlanan bilimsel araştırmalara göre yalnız bireylerde demans riski yaklaşık yüzde 50, kalp hastalığı riski yüzde 29, inme riski yüzde 32 oranında artıyor. Erken ölüm riski de yalnız yaşayan ve kendini yalnız hisseden bireylerde belirgin biçimde yükseliyor." diye konuştu.

4 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 5

YALNIZLAR BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞIYOR

TÜİK’in 2026 verilerine göre, tek kişilik hane sayısı 5,5 milyonu aşmış durumda. Son on yılda yalnız yaşayanların sayısındaki artış yüzde 60’ın üzerinde. En yüksek oranlar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde görülüyor.

5 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 6

Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu bu artışın, toplumsal dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu olduğunu belirtti.

6 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 7

Zahmacıoğlu ayrıca, "Bireyselleşme sosyal bağları zayıflatıyor. Yalnızlık artık istisna değil, gündelik hayatın bir parçası haline geliyor." dedi.

7 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 8

Son yıllarda yalnızlıkla mücadelede yapay zeka destekli sohbet uygulamaları hızla yaygınlaştı. Bazı çalışmalar bu araçların kısa vadede yalnızlık hissini azalttığını gösterse de, uzmanlar bu konuda temkinli.

8 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 9


Doç. Dr. Berke Kırıkkanat şu sözlerle uyarıda bulundu: "Yapay zeka kişiye 'duyulma' hissi verebiliyor. Ancak bu, gerçek ilişkilerin yerini tutmuyor. Aşırı kullanımda sosyal beceriler körelebiliyor ve kişi gerçek hayattan daha da kopabiliyor. Sosyal medya ise insanları birbirine bağlamak yerine çoğu zaman karşılaştırma, yetersizlik ve dışlanmışlık duygusunu besliyor."

9 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 10

Dünya Sağlık Örgütü ve OECD tarafından yayımlanan güncel raporlar, yalnızlık sorununun bireysel terapi seansları veya kişisel çabalarla aşılamayacak kadar sistemik olduğunu vurguluyor. Uzman görüşlerine göre bu krizin kökeni bireylerin karakterinde değil, bizzat modern yaşamın kurgusunda yatıyor. Bu bağlamda çözüm; sağlık sistemlerinden şehir mimarisine, eğitim modellerinden sosyal politikalar kadar geniş bir yelpazede toplumsal bir dönüşüm gerektiriyor.

10 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 11

Bazı ülkelerde son yıllarda uygulamaya konulan "sosyal reçeteleme" (social prescribing) modelleri, bu yapısal dönüşümün en somut ve işlevsel örneklerinden birini teşkil ediyor. Bu sistem, bireyleri sadece ilaçlarla tedavi etmek yerine; gönüllülük esaslı projelere, sanat atölyelerine, doğa yürüyüşlerine ve yerel topluluk etkinliklerine yönlendirerek yalnızlık hissini kökten azaltmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, alınan ilk sonuçların oldukça umut verici olduğunu belirtirken; bu tür modellerin geçici birer uygulama olmaktan çıkıp, ulusal sağlık ve sosyal politikaların kalıcı ve yaygın bir parçası haline getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

11 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 12

Yeditepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu, yalnızlığın yapısal boyutuna dikkat çekerek, "Yalnızlık bir karakter kusuru değil, modern yaşamın ürettiği yapısal bir sorun" dedi.

12 13
Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı - Resim: 13


Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berke Kırıkkanat ise çözümün yönünü şu sözlerle özetliyor:

"Toplum olarak daha fazla bağlantıya değil, daha fazla anlamlı bağa ihtiyacımız var."

13 13
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro