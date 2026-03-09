Sessiz salgın yayılıyor: Yalnızlık her yıl 871 bin can alıyor... Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Dünya genelinde bilimsel çevrelerce "Yalnızlık Salgını" olarak isimlendirilen, derinden ve sessizce ilerleyen bir kriz yaşanıyor. Doç. Dr. Berke Kırıkkanat, özellikle 18–25 yaş arası gençlerde bu durumun alarm verdiğini ve bazı bölgelerde yalnızlık oranının %60 seviyelerine tırmandığını vurguladı. Kırıkkanat'a göre bu tablo, bireyin çevresinde kimsenin olmamasından ziyade, yoğun kalabalıklar içinde dahi hissedilen anlaşılamama ve duygusal güvensizlik halini yansıtıyor.

Öte yandan, Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu da konunun tıbbi boyutuna dikkat çekerek, yalnızlığın yarattığı klinik sonuçların artık göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.