Kadın figürü, mitoloji, tanrıça figürleri ile simge ve sembollerin ön plana çıktığı sergide 20 heykel, 45 seramik eser ve 40 tablo olmak üzere toplam 105 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Küçükbahar, eserlerini ün kazanmak için değil, kendisini iyileştirmek amacıyla ürettiğini belirterek, "Eserlerim benim hissettiklerime dair bir frekans taşıyor ve bu frekans rezonans etkisiyle izleyiciye yayılıyor" dedi.

Bugüne kadar 8 kişisel sergi açtığını ifade eden Küçükbahar, sanat terapisi atölyeleri de düzenlediğini söyledi. Yaklaşık 9 yıldır astroloji ile ilgilendiğini belirten sanatçı, mitoloji ve farklı kültürlerin çalışmalarına ilham verdiğini kaydetti.

Mersin’de sanatseverlerle buluşan sergi, 19 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.