Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre küresel bazda ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kardiyovasküler hastalıklar, tıp dünyasını yeni önlem protokolleri geliştirmeye sevk etti. Uzmanlar, belirti vermeyen "sessiz" damar tıkanıklıklarının ancak düzenli klinik taramalarla tespit edilebildiğini vurgulayarak, rutin kontrollerin hayati önemine dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, düzenli kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri takibi yaptıran bireylerde, kalp krizi geçirme olasılığının kontrol yaptırmayanlara oranla dramatik şekilde düştüğünü saptadı.

Araştırma, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde erken müdahalenin ömrü ortalama 10 ila 15 yıl uzattığını bilimsel verilerle kanıtladı.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Cleveland Clinic Kardiyovasküler Tıp Bölüm Başkanı Dr. Steven Nissen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kalp krizlerinin birçoğunun "önlenebilir" sınıfta olduğunu belirtti.

Nissen, "Hastaların büyük bir kısmı, damarlarındaki daralma %70 seviyesine ulaşana kadar hiçbir şikayet hissetmiyor. Düzenli kontroller, bu gizli süreci görünür kılarak facianın önüne geçmemizi sağlıyor" dedi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden epidemiyolog Dr. JoAnn Manson ise koruyucu hekimliğin önemini vurguladı.

Manson, rutin testlerin sadece mevcut durumu saptamadığını, aynı zamanda önümüzdeki 10 yılın risk haritasını çıkardığını ifade etti. Manson, modern görüntüleme teknikleri ve biyobelirteçler sayesinde kriz riskinin henüz oluşmadan sönümlenebildiğini aktardı.

KONTROL TAKVİMİ NASIL OLMALI?

Uzmanlar, 20'li yaşlardan itibaren kolesterol ve tansiyon takibinin başlaması gerektiğini kaydetti.

Aile öyküsünde kalp hastalığı bulunan bireylerin ise risk yönetimi için yılda en az bir kez uzman hekim gözetiminden geçmesi gerektiği bildirildi.