Dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin artması, bilim insanlarını "kötü kolesterol" olarak bilinen Low-Density Lipoprotein (LDL) üzerine yapılan çalışmaları derinleştirmeye itti.

Son yapılan klinik araştırmalar, beslenme düzeninde yapılacak stratejik değişikliklerin, karaciğerin kolesterol üretim mekanizmasını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, doymuş yağların yerine bitkisel bazlı proteinlerin ve lifli gıdaların geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bilim dünyası, modern çağın sessiz katili olarak adlandırılan yüksek kolesterolü ile mücadelede beslenme alışkanlıklarının biyolojik gücünü kanıtladı.

Uluslararası kardiyoloji otoriteleri, damar tıkanıklığını durdurmak için ilaç kullanımı kadar mutfaktaki değişimin de kritik olduğunu ifade etti.

Bilimsel veriler ve moleküler etki

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan güncel bir analiz, çözünür liflerin sindirim sisteminde bir jel oluşturarak kolesterolün kan dolaşımına karışmadan vücuttan atılmasını sağladığını gösterdi. Özellikle yulaf ezmesi, baklagiller ve pektin içeren meyvelerin tüketiminin, LDL seviyelerini altı hafta gibi kısa bir sürede %10 oranında düşürebildiği kaydedildi.

Uzman görüşleri

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Frank Hu, sağlıklı yağların tüketimi konusunda yaptığı değerlendirmede, "Zeytinyağı ve avokado gibi tekli doymamış yağ asitleri, damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak kalbi koruma altına aldı. İşlenmiş karbonhidratların azaltılması, metabolik dengenin korunmasında anahtar rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Cleveland Clinic bünyesinde çalışmalarını sürdüren kardiyolog Dr. Steven Nissen ise konuya ilişkin açıklamasında, "Beslenme, kolesterol yönetiminde sadece bir destekçi değil, temel bir tedavi yöntemidir. Trans yağların tamamen diyetten çıkarılması, damar tıkanıklığı riskini minimize etti" dedi.