Atlı Jandarma Birlik Komutanlığında eğitim alan atlar; ormanlık bölgelerde, kıyı şeritlerinde ve mesire alanlarında asayişin sağlanmasında görev alırken aynı zamanda orman yangınlarının önlenmesi, doğal yaşamın korunması ve çeşitli etkinliklerde güvenliğin sağlanması gibi birçok kritik görev üstleniyor.
Sessiz kahramanlar: Jandarmanın en güçlü dört ayaklı destekçileri
Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM), zorlu ve disiplinli eğitim süreçlerinden geçirilen at ve köpeklerle jandarmanın sahadaki en önemli destek unsurlarını yetiştiriyor. Bu merkezde yetiştirilen hayvanlar, kolluk kuvvetlerine hizmet ediyor.
Doğumdan itibaren yaş gruplarına göre kademeli olarak eğitilen atlar; kalabalık ortamlara uyum, ani ses ve olaylara karşı sakin kalabilme, biniciyle uyumlu çalışma ve çeviklik gibi yeteneklerle donatılıyor. Gerçeğe yakın senaryolarla yapılan uygulamalar, görev kabiliyetlerini üst seviyeye taşıyor.
Merkezde yalnızca atlar değil, jandarma personeli de binicilik ve hayvan bakımı konusunda kapsamlı bir eğitim alıyor. Temel binicilikten atlı asayişe, nalbantlıktan geleneksel okçuluğa kadar birçok branşta uzmanlaşma sağlanıyor.
Atların eğitim süreci yaklaşık 5 yıl sürerken, bu süreç boyunca güç, hız ve tehlike sezme yetenekleri geliştirilerek operasyonel verimlilik artırılıyor. Uzmanlara göre at ile binici arasındaki uyum, zamanla güçlü bir iletişim ve ortak refleks haline geliyor.
JAKEM’de ayrıca Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador, Golden Retriever ve Springer Spaniel gibi birçok köpek ırkı da yetiştiriliyor. Bu köpekler; arama-kurtarma, bomba ve mayın tespiti, iz takip, uyuşturucu ve kaçak madde arama, yangın ve kadavra tespiti gibi 13 farklı branşta görev alacak şekilde eğitiliyor.
Eğitim sürecinin ilk aşamasında köpek ile görevli personel arasında güven temelli bir bağ kuruluyor. Bu bağın gücü, ilerleyen eğitimlerde köpeğin performansını doğrudan etkiliyor. Eğitimlerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğü belirtiliyor.
Merkezde doğum sırasında annesini kaybeden yavru köpekler de jandarma personelinin özel ilgisiyle büyütülüyor. Bu yavrular 7/24 gözetim altında tutuluyor, sağlıkları titizlikle takip ediliyor ve gelişimleri yakından izleniyor.
Gerçeği aratmayan tatbikatlarda ise operasyon köpekleri, rehin kurtarma, uyuşturucu bulma ve enkaz altında arama-kurtarma gibi kritik görevleri başarıyla yerine getiriyor. “Fox” isimli bir köpeğin enkaz altında iki kişiyi kısa sürede tespit etmesi, eğitimlerin başarısını gözler önüne seriyor.