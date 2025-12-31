Lösemiyle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran yeni bir araştırma yayımlandı. Bilim dünyasının prestijli kurumları tarafından yürütülen çalışmalar, kan kanserinin henüz fiziksel belirti vermediği evrelerde kemik iliği ekosisteminde köklü değişiklikler yaşandığını kanıtladı.

Araştırma sonuçları, hastalığın gelişiminde "enflamatuar mikroçevre" olarak adlandırılan iltihaplanma sürecinin sanılandan çok daha belirleyici bir rol üstlendiğini gösterdi.

SESSİZ İLTİHAPLANMA KANSERİ BESLİYOR

Araştırmaya göre, sağlıklı görünen hücrelerin kanserli formlara dönüşmesi tek başına genetik bir şanssızlık değil; aynı zamanda kemik iliğindeki "düşman bir ortamın" sonucu olarak gerçekleşti.

Bilim insanları, vücutta kronikleşen ancak fark edilmeyen düşük seviyeli iltihaplanmanın, sağlıklı kök hücrelerin genetik yapısını bozarak onları lösemiye karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

YABANCI UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uluslararası uzmanlar, bu keşfin erken teşhis protokollerini tamamen değiştirebileceğine dikkat çekti.

Dr. Robert Sigal, "Bu çalışma, löseminin sadece bir hücre mutasyonu olmadığını, kemik iliği dokusunun bütünüyle bozulduğu sistemik bir süreç olduğunu kanıtladı. İltihaplanma, kanserli hücrelerin büyümesi için adeta uygun bir zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Elena Campuzano, "Kanser gelişiminde çevresel sinyallerin etkisini uzun süredir tartışıyorduk. Bu veriler, iltihaplı bir kemik iliği ortamının, öncül lösemi hücrelerini nasıl koruduğunu ve çoğalttığını net bir şekilde ortaya koydu" ifadesini kullandı.

ERKEN TEŞHİSTE YENİ DÖNEM

Yapılan laboratuvar testleri ve klinik gözlemler, kemik iliğindeki bu sessiz değişimlerin kan sayımlarında standart dışı dalgalanmalara yol açtığını belirledi.

Uzmanlar, bu bulguların ardından lösemi riskini aylar öncesinden tespit edebilecek yeni nesil tarama yöntemleri üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.