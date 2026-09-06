Uygulanan mat pürüzsüz kaplama sayesinde adeta bir "görünmezlik pelerinine" bürünen araç, çizilme, taş sekmeleri ve dış etkenlere karşı tam koruma altına alınırken; agresif duruşunu estetik bir çizgide birleştiriyor.
Sessiz ama yırtıcı: Mat kaplamalı Mercedes-Benz EQS 53 asfalta iniyor
Elektrikli mobilite çağının en performanslı temsilcilerinden Mercedes-Benz EQS 53, komple mat PPF (Boya Koruma Filmi) uygulamasıyla hem benzersiz bir estetiğe hem de yüksek gövde korumasına kavuştu.Haber Merkezi
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Sessiz sürüş karakterinin arkasında devasa bir güç barındıran otomobil, tam 657 beygir güç üreten elektrik motoru altyapısı ve 4MATIC tam değişken dört tekerlekten çekiş sistemiyle öne çıkıyor.
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Yüksek tork üretimi ve anlık ivmelenme yeteneği, aracı elektrikli performans sınıfının üst basamaklarına taşıyor.
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Hem estetik görünümünü güçlendiren hem de orijinal boyasını ilk günkü kondisyonda tutan mat PPF uygulaması, elektrikli süper otomobil meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
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