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Edirne'de Kiremitçiler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik firmasının konkordato ilan etmesinin ardından, yasal haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan maden işçilerinin direnişi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte temaslarda bulunduğunu öğrenen madenciler, seslerini duyurabilmek amacıyla Selimiye Camisi'nde gerçekleştirilecek programın yapılacağı alana doğru yürümek istedi. İşçilerin yürüyüş girişimi öncesinde kaymakamlık tarafından bölgede yasaklama kararı alındığı bildirildi.

KOLLUK GÜÇLERİNDEN YÜRÜYÜŞE ENGELLEME

Alınan yasak kararına rağmen Selimiye Camisi istikametine doğru ilerlemeye çalışan maden işçilerinin önü emniyet güçleri tarafından kesildi. Meydana gelen arbede ve polis müdahalesi neticesinde, yürüyüşe katılan maden işçilerinden iki kişi kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

SENDİKADAN SAĞLIK MÜDAHALESİ İDDİASI

Yürüyüşü organize eden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş), yaşanan müdahale anlarına ait video ve görüntü kayıtlarını resmi sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, gözaltı işlemi uygulanan bir madencinin jandarma personeli tarafından sürüklenerek alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar yer aldı.

Sendika yönetimi tarafından yapılan bir sonraki paylaşımda ise müdahalenin ardından bazı madencilerin sağlık durumunun kötüleştiği ileri sürüldü. Alana acil tıbbi yardım için ambulans çağrılmadığını iddia eden Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ambulans çağırın! Kolluk güçlerince saldırıya uğrayan, fenalaşan madenci kardeşlerimize herhangi bir müdahalede bulunmamıza izin verilmiyor. Ambulans dahi çağrılmıyor. Ölmemizi mi istiyorsunuz?"