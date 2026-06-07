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İstanbul Maltepe’de bu yıl ikincisi düzenlenen Plak Günleri, müzik tutkunlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda kapılarını açan etkinlik, “Sesler, Şarkılar, Hatıralar” temasıyla plak kültürünü yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

NOSTALJİ DOLU STANTLAR

Etkinlik alanında kurulan stantlarda yerli ve yabancı taş plaklar, 45’likler, kasetler ile pikaplar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonerler ve müzikseverler, uzun yıllardır aradıkları nadir eserleri inceleme ve satın alma fırsatı buldu. Birçok ziyaretçi, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anıları canlandıran albümlere kavuşmanın heyecanını yaşadı.

ZENGİN MÜZİK ARŞİVİ

Ziyaretçiler, geçmişten günümüze uzanan geniş bir müzik arşivini keşfetme imkânı yakaladı. 1960’lı ve 1970’li yılların klasik rock, pop ve Anadolu rock eserleri stantlarda yoğun ilgi gördü. Etkinlik, sadece alım-satım değil aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımına da ev sahipliği yaptı. Deneyimli koleksiyonerler, genç katılımcılara plak bakımı, pikap teknolojisi ve orijinal albüm tespit yöntemleri konusunda sohbetler etti.

KURTALAN EKSPRES SAHNEDEYDİ

Programın en dikkat çeken kısmı ise konserler oldu. Türkiye’nin efsanevi rock gruplarından Kurtalan Ekspres, unutulmaz parçalarıyla izleyicileri coşturdu. Barış Manço’nun mirasını yaşatan grup, meydanı dolduran yüzlerce müziksevere keyifli anlar yaşattı. Konser sırasında alkışlar ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nı adeta bir açık hava konser alanına dönüştürdü.



PLAK KÜLTÜRÜNE DESTEK

Maltepe Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik, dijital çağda unutulmaya yüz tutan analog müziği yeniden canlandırmayı hedefliyor. Plak dükkânları, bağımsız yapımcılar ve koleksiyoncuların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, sektörün sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor. Yetkililer, gelecek yıllarda etkinliği daha da genişleterek uluslararası katılımcıları da Maltepe’ye çekmeyi planladıklarını belirtti.

GENÇ NESİL VE ANALOG SES

Etkinliğe gençlerin de yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Dijital platformlarda yetişen yeni nesil, analog sesin sıcaklığını ve plak ritüelini yerinde deneyimleme şansı buldu. Pikap başında uzun kuyruklar oluştu, ziyaretçiler hem müzik dinledi hem de fotoğraf çektirdi. Organizatörler, bu tür etkinliklerin müzik endüstrisinin geçmişini gelecekle buluşturduğunu vurguladı.

Plak Günleri boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler ve imza günleri de düzenlendi. Katılımcılar, plak kapak tasarımı ve vinil restorasyonu gibi konularda uzmanlardan bilgi aldı.