Ressam, müzisyen ve heykeltıraş Arıkan’ın sanat yolculuğunu ele alan sergide, sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj, pastel gibi farklı malzemelerle kağıt, tuval, film, mukavva ya da ahşap üzerine yapılmış eserler ile çeşitli heykeller yer alıyor.Küratörlüğünü Denizhan Özer’in üstlendiği serginin açılışında Arıkan mini bir konser verdi.

Sergiye ilişkin konuşan sanatçı, etkinliğin aslında bir hayat sergisi olduğunu belirterek, “41 yıldır oynadığım eserlerin kostümleri, aksesuarları, yaptığım resimler, kullandığım malzemeler, aklınıza ne geliyorsa hayatımda yer alan bütün bu şeyler bu gece buluştu ve seyirciye sunuldu.” dedi.“

"BUNDAN SONRAKİ HAYATIMIN İLK GÜNÜ”

Kendisinin de her gün sergi alanında olacağını ve ziyaretçilere eserleri bizzat açıklayacağını aktaran Arıkan, “Sulu boyasından, guajından, akriliğinden, yağlı boyasına, mürekkebinden kara kalemine kadar aklınıza ne geliyorsa manzara, portre, ölü doğa, farklı şeyler, soyutlar, figüratif resimler, her şey bu sergide boca edilmiş. Hayatım boca edilmiş.” ifadelerini kullandı.

Suat Arıkan, serginin kendisi için büyük duygusal anlam taşıdığını vurgulayarak, “Bütün anılarım canlanıyor. Yaptığım zamanları hatırlıyorum. 1974’te başlayan bir serüven. Yukarıda 1974 tarihli, İstanbul’a ilk geldiğimde Haydarpaşa İskelesi’nde yaptığım kara kalemi de koydum. Bu sergi bir son değil, bundan sonraki hayatımın ilk günü.” değerlendirmesinde bulundu.