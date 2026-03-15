Teknik servislerde “arıza tespit” ya da “diyagnostik inceleme” adı altında ücret alınması giderek yaygınlaşıyor. Geçmişte bozulan bir ürün servise götürüldüğünde usta çoğu zaman arızayı söylemek için ayrıca ücret talep etmezdi.

Son yıllarda ise birçok servis, henüz onarım yapılmadan önce tespit bedeli talep ediyor. Elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve otomotiv servislerinde uygulanan bu ücretler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

SERVİS ÜCRETLERİ 2 BİN LİRAYA ULAŞTI

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre 2026 yılı itibarıyla bilgisayar, cep telefonu, tablet ve laptop servislerinde cihazın incelenmesi için ortalama bin ile 3 bin lira arasında ücret istenebiliyor.

Beyaz eşya servislerinde eve gelerek yapılan kontrol için 700 ile bin 500 lira, kombi ve klima servislerinde ise 800 ile 2 bin lira arasında servis ve tespit bedeli talep ediliyor.

Otomotiv sektöründe de benzer bir tablo var. Araçların bilgisayara bağlanarak arıza kodlarının okunması için yetkili servislerde bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkan ücretler talep edilebiliyor. Özel servislerde de bu işlemler için 500 ile bin 500 lira arasında ücret alınmaya başlandı.

'TESPİTİ ÖDEDİKTEN SONRA TAMİRE YÖNELİYORUZ'

Bazı tüketicilere göre arıza tespit ücretleri yalnızca bir servis bedeli değil, aynı zamanda müşteriyi onarıma yönlendiren bir yöntem hâline gelmiş durumda. Çünkü tespit için ücret ödeyen tüketici, daha sonra servis tarafından sunulan yüksek tamir ücretini kabul etmeye daha yatkın olabiliyor.

İstanbul’da yaşayan araç sahibi Ali Rıza Öktem, yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor:

“Arabada bir uyarı ışığı yandı. Servise götürdüm. Arızayı tespit etmek için 3 bin lira istediler. Airbag arızası çıktığını söylediler ve 8 bin lira talep ettiler. Kabul etmedim ama yine de tespit ücretini aldılar. Sonra sanayide 2 bin liraya yaptırdım.”

Benzer bir durumu yaşayan ev hanımı Ayşe Kınalı da çamaşır makinesi için çağırdığı servisin kısa bir kontrol sonrası 1.200 lira tespit ücreti aldığını belirterek “Eskiden usta bakar, arızayı söylerdi. Şimdi arızayı öğrenmenin bile bir bedeli var” dedi.

SERVİSLER MALİYET ARTIŞINI GEREKÇE GÖSTERİYOR

Teknik servis işletmecileri ise uygulamanın maliyet artışlarından kaynaklandığını savunuyor. Elektronik cihaz tamiri yapan bir servis yetkilisi, kullanılan test cihazları, yazılımlar ve diyagnostik sistemlerin oldukça pahalı olduğunu belirtiyor.

Yetkili, “Bir cihazı açıp incelemek de teknik bilgi ve zaman gerektiriyor. Müşteri tamiri yaptırırsa çoğu zaman tespit ücretini toplam bedelden düşüyoruz. Ancak yaptırmazsa yapılan emeğin karşılığını almak zorundayız” ifadelerini kullandı.