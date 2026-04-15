Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri’nde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında robot garson kullanılmaya başlandı. Üzerindeki tepsileri sayesinde mutfaktan aldığı siparişleri masalara götürüp müşterilere sunan robot, boşları da geri taşıyor. Müşterilerin sipariş vermesine yardımcı olan robot, özel günlerdeki kutlamalara da sesli olarak katılıyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın, Trakya Üniversitesi’nin teknolojiyi yaşamın bir parçası haline getirme vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Taşkın, Meriç Sosyal Tesisleri’nde başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zeka destekli otonom servis, hizmet ve teslimat robotunun kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Türkiye’de üretilen robotun bulunduğu ortamı haritalayabilme, kendi kendine hareket edebilme ve verilen görevleri etkin şekilde yerine getirebilme özelliklerine sahip olduğunu dile getiren Taşkın, bu teknolojinin hizmet süreçlerini hızlandırdığını ve işletme verimliliğini artırdığını vurguladı.