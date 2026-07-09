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Kaynak: DHA

1 Temmuz'da Kıbrıs'tan Samsun'a otomobili ile gelen ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen K.A. isimli kadın, içerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyasının bulunduğu çantayı kaybedince polise ihbarda bulundu. K.A.'nın ifadesine göre, çantanın otomobilden çalınmış olabileceği ya da bir yerde unutulduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobilin en son park edildiği Karşıyaka Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası, bir kişinin elinde çantayla yürüdüğü belirlendi. Ekipler, şüphelinin E.D. (34) olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan E.D., ifadesinde çantayı yolda bulduğunu söyledi. E.D.'nin işlemleri sürürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.