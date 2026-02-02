Temel ihtiyaçlarımızdan biri olan temiz içme suyu Hindistan’da ülkenin en zenginleri için sadece bir ihtiyaçtan öte, bir lüks ve statü sembolüne döndü.

Telegraph India ve diğer kaynakların aktardığı bilgilere göre; premium su pazarı hızla büyüyerek 400 milyon dolarlık (yaklaşık 12 milyar TL) bir endüstri haline geldi.

SERVET DEĞERİNDE 'LÜKS SU'

Standart bir şişe su Hindistan'da yaklaşık 20 ABD senti (yaklaşık 6 TL) civarında satılıyor. Ancak yerli premium markalar litre başına 1 dolar, Evian, Perrier ve San Pellegrino gibi ithal markalar ise 3 doların üzerinde satışa sunulması dikkat çekti.

ŞİRKETLER PORTFÖYLERİNİ BU ALANA ÇEVİRDİ

Bollywood yıldızlarının ve iş dünyasının bu trende öncülük ettiği belirtiliyor. Örneğin, ünlü oyuncu Bhumi Pednekar, 750 ml'lik karton kutularda satılan ve tanesi 2,2 dolar olan "Backbay" markasına yatırım yaptığı haberde yer aldı. Starbucks'ın Hindistan ortağı olan Tata Consumer Products gibi dev şirketler de portföylerini bu alana çevirdi.

SU TADIM ETKİNLİKLERİ YAPILIYOR

"Su Someliyesi" döneminde öyle ki "su tadım etkinlikleri" gerçekleştiriliyor. Avanti Mehta gibi uzmanlar, farklı suların mineral yapısını ve tadını zengin müşterilere sunuyor.

Hindistan'ın yerel premium markası Aava'nın satışları da bu rüzgarla birlikte 2021'den bu yana yılda yüzde 40 büyüyerek rekor kırdı.