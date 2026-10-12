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Türkiye genelinde hayvancılık sektörünün en büyük kanayan yarası haline gelen çoban sıkıntısına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen proje Yozgat’ta resmen uygulanmaya başladı. Sertifikalı Afgan çoban desteği kapsamındaki ilk uygulama, kentin Yerköy ilçesinde hayata geçirildi.

Afganistan’dan getirilen ve sigorta işlemleri İŞKUR üzerinden eksiksiz tamamlanan çoban, Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyünde bir besicinin işletmesinde asgari ücretle mesaiye başladı. Yozgat’taki küçükbaş hayvan üreticilerinin çoban ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan pilot uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

"YOKSA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK BİTMEK ÜZEREYDİ"

Çakırhacılı köyünde 600’den fazla küçükbaş hayvanı bulunan besici Ahmet Bilir, yıllardır çoban bulmakta büyük zorluk çektiklerini belirterek sağlanan devlet desteğinin hayati önem taşıdığını söyledi. Dededen kalma mesleği sürdürdüklerini vurgulayan Bilir, ikinci çoban için de başvuru yaptıklarını açıklayarak şöyle konuştu:

"Hayvancılık çok iyi bir meslek ama çoban sıkıntısı vardı. Çoluk çocuk baktık. Biraz yaşlanmaya başladık. Hayvancılık bize dedemden, babamdan bana, benden de oğluma kalacak. İşçilik sıkıntıydı. Onu da devletimiz sertifikalı Afganistanlı çoban getirdi. Bir tanesini getirdim, ikinci çoban için de dilekçe verdik. Tek kişi zor olacak, iki çoban çalışacak. Allah razı olsun devletimiz bu imkanı tanıdı. Yoksa küçükbaş için hayvancılık bitmek üzereydi. Çünkü çoban olmayınca, işçi olmayınca çok zordu. Şimdiden sonra devam edecek, hayvancılığı yapacağız."

Afganistan’dan Yozgat’a gelen çoban Emir Muhammed Koçi ise kendi ülkesinde de çobanlık yaptığını, Türkiye’deki çoban ihtiyacını öğrenince başvuru yaparak Yozgat'a geldiğini ifade etti.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKTI, ATA MESLEĞİNE DÖNDÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan 25 yaşındaki İsmail Bilir, kendi alanında çalışmayı denedikten sonra ata mesleği besiciliği sürdürmek ve aile işletmesini büyütmek amacıyla köyüne döndüğünü aktardı. Besiciliğin yanında açıktan veterinerlik eğitimi almaya da başlayan genç mühendis, sigortalı çoban uygulamasının hem çalışan hem de işveren için büyük bir güvence sağladığını vurguladı:

"Çoban sıkıntısı yaşıyorduk bu zamana kadar, o da çözüldü. Önceden çoban getiriyorduk, bir ay duruyordu, iki ay duruyordu, geri gidiyordu. Onların da bir güvencesi yoktu, bizim de bir güvencemiz yoktu. Sağlık sorunu olduğu zaman sıkıntı yaşıyorlardı. Ama şu anda sigortalı olduğu için, devlet getirdiği için bir sıkıntı yaşamadım."

"YEME GELEN ZAM KADAR ETE ZAM GELMİYOR"

Üretimden ve kazançtan memnun olduklarını ancak en büyük maliyet yükünün yem fiyatları olduğunu dile getiren İsmail Bilir, piyasadaki fiyat artışlarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu:

"Üretim olduğu için güzel. Kazanç güzel. Kendi sermayemiz olduğu için, kendi kapımızda ürettiğimiz için fiyatlarımız güzel, satışlarımız iyi, kazanç olarak güzel. Ama tek sıkıntısı yem sorunu. Kaba yem aldığımız için kendi üretimimiz bir yere kadar yetiyor. Bir yerden sonra ister istemez kaba yeme, dışarıdan hazır yeme ihtiyaç duyuyoruz. Yem kredileri olsun, desteklerimiz var ama serbest piyasa olduğu için karşılamıyor."

Yem fiyatlarındaki artışın et fiyatlarına aynı oranda yansımadığını belirten Bilir, bu durumun özellikle küçük ölçekli üreticileri zorladığını ifade etti.

DEVLET DESTEKLERİYLE TEKNOLOJİK ÜRETİM

Köyde kalıp üretimi sürdürmelerinde devlet desteklerinin büyük katkısı olduğunu söyleyen genç üretici; çadır desteğinin yanı sıra akıllı yemlik sisteminden de yararlandıklarını belirtti. Akıllı sistem sayesinde hayvanların bakım ve yemlenmesinin oldukça kolaylaştığını vurgulayan Bilir, destekler devam ettiği sürece aile işletmesinde hayvancılık yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.