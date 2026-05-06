Çerkezköy'de yaşayan B.S. adlı kadını telefonla arayıp kendilerine savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, evdeki altınları sertifika verileceğini söyleyerek getirmesini istedi. Dolandırıcılara inanan B.S., evdeki yaklaşık 550 bin lira değerindeki altınlarını götürüp sokakta istenilen yere bıraktı. Dolandırıcılar, aynı yöntemle Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K. adlı kadını da 1 milyon 50 bin lira dolandırdı.

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis, B.S.'nin bıraktığı altınları alan şüphelinin E.Ç. (27) olduğunu tespit etti.

Polis, takibe aldığı E.Ç.'yi, Ö.F.A.'nın (24) kullandığı korsan takside yakaladı. Araçta ekiplerin aramasında, çantada mağdurlardan alınan 1 milyon 25 bin 800 lira ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada ise 40 bin lira bulundu.

Polis, E.Ç.'nin irtibatta bulunduğunu belirlediği ve eldencilik yöntemiyle dolandırıcılığın ikinci eldencisi O.A.'yı da (39), Çorlu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis, dolandırılan mağdurlara paralarını iade etti.

Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların çantaları aldığı anlar ve sokaklarda dolaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.