BKT EuroCup’ta iddialı ekipler arasında yer alan Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, kısa rotasyonunu Matt Thomas transferiyle güçlendirdikten sonra bu kez uzun rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ SERTAÇ ŞANLI İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Eurohoops'un haberine göre; Beşiktaş GAİN, Dubai forması giyen tecrübeli uzun Sertaç Şanlı ile anlaşmaya çok yakın. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve oyuncunun EuroCup lisansının çıkarılması bekleniyor. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sertaç Şanlı 8 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

MİLLİ OYUNCU DUBAI'DE BEKLEDİĞİ SÜRELERİ BULAMADI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak Dubai ekibine katılan Sertaç Şanlı, yeni takımında beklediği süreleri bulmakta zorlandı. Tecrübeli pivot, EuroLeague’de forma giydiği 7 maçta 2.4 sayı ve 1.0 ribaund ortalamalarıyla oynarken Adriyatik Ligi’nde ise altı maçta 5.0 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı.