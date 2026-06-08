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Pandemi döneminde Bodrum’a yerleşme kararı aldığını açıklayan Erener, iş temposu nedeniyle zaman zaman İstanbul’a gitse de günlük yaşamının büyük bölümünü Ege’de geçiriyor. Sanatçı, son günlerine ait karelerden oluşan bir paylaşım yaparak takipçilerine yaşamından kesitler sundu.

Paylaşımda eşi Emre Kula ile birlikte barbekü keyfi yaptığı anlara da yer veren Erener, fotoğraflarını “Son günlerden...” notuyla yayınladı.

Müzik çalışmalarını aralıksız sürdüren başarılı şarkıcı, sağlıklı yaşam rutinlerinden de vazgeçmiyor. Evinin bir bölümünü spor alanı olarak düzenleyen Erener, egzersizlerine burada devam ediyor.

Ünlü isim ayrıca geniş bahçesinden görüntüler paylaşırken, sevimli köpekleri de karelerde yer aldı. Doğayla uyumlu yaşam tarzını evinin dekorasyonuna da yansıtan Erener’in özenle tasarlanmış ve lüks detaylarla dikkat çeken evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.