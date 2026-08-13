Bandırma ilçesine bağlı kırsal Dedeoba Mahallesi'nde fırtına boyutuna ulaşan poyraz rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede bulunan caminin yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kubbesine etki eden poyraz, kuzeydoğu bölümündeki kurşun kaplama levhayı yerinden kopararak metrelerce aşağıya düşürdü.
Sert poyraz caminin kubbesini uçurdu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan şiddetli poyraz, Dedeoba Mahallesi Camii'nin kubbesindeki kurşun kaplamayı söküp düşürdü; açılan alandan giren yağmur suları beton yapıya zarar verdi.Kaynak: İHA
SULAR BETON BÖLÜME SIZDI
Kurşun levhanın kopması sonucu kubbe yüzeyinde geniş bir açıklık meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağışlarla birlikte çatı katında biriken yağmur suları, oluşan açıklıktan içeri sızarak caminin beton strüktürüne ulaştı. Yapının beton elemanlarına temas eden suyun bina genelinde yeni ve daha ciddi hasarlar oluşturabileceği değerlendiriliyor.
DENEYİMLİ USTA YETERSİZLİĞİ SÜRECİ UZATIYOR
Yerleşkedeki hasarın tespiti ve boyutunun belirlenmesi amacıyla dron ile havadan detaylı çekimler yapıldı. Yağışların devam etmesi durumunda tahribatın artmasından endişe duyan mahalle sakinleri acil onarım çağrısında bulunurken, 30 metre yükseklikteki kubbe tamiratı için uzman ustalara gereksinim duyulduğu aktarıldı. Ancak sektörde kubbe restorasyonu alanında deneyimli usta sayısının oldukça az olması sebebiyle onarım çalışmalarının başlama sürecinin uzadığı öğrenildi.