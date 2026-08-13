Sert poyraz caminin kubbesini uçurdu

DENEYİMLİ USTA YETERSİZLİĞİ SÜRECİ UZATIYOR

Yerleşkedeki hasarın tespiti ve boyutunun belirlenmesi amacıyla dron ile havadan detaylı çekimler yapıldı. Yağışların devam etmesi durumunda tahribatın artmasından endişe duyan mahalle sakinleri acil onarım çağrısında bulunurken, 30 metre yükseklikteki kubbe tamiratı için uzman ustalara gereksinim duyulduğu aktarıldı. Ancak sektörde kubbe restorasyonu alanında deneyimli usta sayısının oldukça az olması sebebiyle onarım çalışmalarının başlama sürecinin uzadığı öğrenildi.