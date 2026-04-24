Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında ekonomi dünyasını hareketlendirecek kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle yurt dışı kaynaklı ticari faaliyetler ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) odağındaki bu düzenlemelerle, sermaye gruplarına geniş kapsamlı bir vergi avantajı sağlanması hedefleniyor.

ERDOĞAN’IN İFADELERİYLE YENİ VERGİ DÜZENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşviklerin detaylarını ve kapsamını şu sözlerle duyurdu: "Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda, mevcut yüzde 50’lik indirim oranını yüzde 100’e çıkarıyoruz. Bahse konu faaliyetlerden elde edilen kazançtan kurumlar vergisi almayacağız. İstanbul Finans Merkezi dışında da transit ticaret faaliyetlerinde bulunanların bu kazançlarının yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz."

20 YILLIK STRATEJİK İSTİSNA

Küresel şirketlerin yönetim merkezlerini Türkiye’ye çekmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, uzun vadeli planı şu ifadelerle açıkladı: "Bir diğer önceliğimiz, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik etmektir. Bu şirketlerin yurt dışı operasyonlarını Türkiye’den yöneterek elde ettikleri kazançlara güçlü bir vergi avantajı sağlıyoruz. Böylece önümüzdeki 20 sene boyunca İstanbul Finans Merkezi içinde elde edilen kazançların yüzde 100’ü, bunun dışında elde edilenin ise yüzde 95’i kurum kazancından indirilebilecek. Keza buralarda çalışan nitelikli personele, belli şartlarla ücret istisnası getiriyoruz."