Güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca ve verilen ifadelerdeki çelişkilere değindi.

Yıldız, İmamoğlu ile ilişkilendirilen Derya Çayırgan hakkında da kanıtlarla analizini sunarak, "Çayırgan'ın İmamoğlu ile ne dijital, ne fiziksel, ne de dolaylı hiçbir teması yok. Telefon sinyal kayıtları (HTS) tertemiz. O halde neden dosyada?" dedi.

Yıldız, Karaca'nın İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Karaca'yı kolundaki saatten tanıdığını belirtmesini şu sözlerle eleştirdi:

"Dosyanın en komik ama bir o kadar da acıklı kısmı teşhis tutanağı. Tanık Rabia Karaca, Fatih Keleş'i özel bir uçakta gördüğünü iddia ediyor.

Savcı soruyor: "Nasıl tanıdın?" Cevap: "Kol saatinden."

Seri üretimi olan, parası olan herkesin alabileceği lüks bir aksesuarı, hedef şahısla özdeşleştirip buna "kanıt" demek, adli bilişimde "çöp veri" olarak kabul edilir."

LOJİSTİK İMKANSIZLIKLAR VE GÖRÜNMEZ KAMYONLAR

X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız şunları dile getirdi:

İddianamenin kalbi şurada atıyor: Cebeci Maden Sahası'ndan günde 50 milyon TL nakit para kazanıldığı söyleniyor. Bu rakamı okuyunca gayri ihtiyari gülümsedim. Çünkü yalan söylerken bile matematiğe saygı duymak gerekir.

Hadi hesap makinesini çıkaralım. Ortalama döküm ücretleri ve bir kamyonun taşıma kapasitesi bellidir. Günde 50 milyon TL ciro yapabilmeniz için o sahaya her gün, evet her gün en az 25.000 ila 35.000 arasında ağır tonajlı hafriyat kamyonunun giriş yapması gerekir. Bu ne demek biliyor musunuz? Dakikada yaklaşık 24 kamyon demektir.

Tek bir giriş kapısının veya kantarın bu debiyi kaldırması fizik kurallarına, akışkanlar dinamiğine ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

Böyle bir trafik olsa, Kuzey Marmara Otoyolu kilitlenir, İstanbul'un kuzeyinde hayat durur ve bu yoğunluk uydu termal kameralarında kıpkırmızı bir anomali olarak parlar. Excel tablosunda rakam uydurabilirsiniz ama sahada trafiği gizleyemezsiniz.

Rakamlar yalan söylemez, insanlar söyler.

ÖZEL JET İDDİASI

Özel Jetler ve Kavram Karmaşası

Gelelim şu meşhur "özel jet" meselesine. Algı yönetimi kitaplarında buna "Kavram Birleştirme" denir. İki farklı gerçeği al, birbirine yapıştır ve ortaya tek bir yalan çıkar.

"İmamoğlu'nun ekibi özel jetlerle seyahat ediyor" manşetleri atıldı. Oysa kuyruk tescil numaraları, havacılığın parmak izidir. İddianamede bahsedilen ve suç unsuru gibi gösterilen uçak, müteahhit Murat Gülibrahimoğlu'nun şahsi işleri için kullandığı uçaktır. İmamoğlu'nun seçim döneminde kiraladığı uçak ise tamamen farklıdır; faturası kesilmiş, vergisi ödenmiş ve Sayıştay denetimine açıktır.

Suç örgütünün lojistik aracı ile siyasi rakibin ulaşım aracını "Özel Jet" üst başlığında birleştirerek hedef saptırmak, ucuz bir numaradır.

Uçuş manifestoları halka açık olmasa da, Sivil Havacılık kayıtlarında her şey saniye saniye kayıtlıdır. İki farklı uçak, tek bir hikaye yaratmaz.

Her uçan nesne aynı havaalanına inmez, her yolcu aynı suça ortak olmaz.

'80 BİN LİRALIK GERÇEK'

Sayıların büyüklüğü, yalanın inandırıcılığını artırmak için kullanılır. Ortada 80 Milyar TL'lik devasa bir yolsuzluk iddiası var. Peki, delil ne? Voleybolcu Derya Çayırgan üzerinden kara para aklandığı söyleniyor. Masaya konulan dekont ise sadece 82.000 TL ve 32.000 Dolar.

Buradaki ölçek uyumsuzluğu komik bile değil. İddia edilen yolsuzluk ile tespit edilen para transferi arasında dağlar kadar fark var. Bu para da zaten konut alımı kaynaklı, hayatın olağan akışına uygun bir ödeme. Burada "Mikro Hedefleme" taktiği uygulanıyor. Büyük bir yalanı (Milyar dolarlar), küçük ve alakasız ama "doğru" bir belgeyle (Ev taksiti) destekleyip, bütünü doğruymuş gibi göstermeye çalışıyorlar.

Profesyonel kara para aklama, şahsi banka hesabından inşaat şirketine EFT yapılarak gerçekleştirilmez. Bu işler paravan şirket zincirleri ve vergi cennetleri üzerinden yürür. Büyük paralar, küçük dekontlarda iz bırakmaz.

Peki neden bu isim seçildi?

HEDEF SAPTIRMA

Dosyaya siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan profesyonel bir sporcunun, Derya Çayırgan'ın dahil edilmesi tesadüf değildir. Bir istihbarat raporunda "yasak aşk" veya "magazin" sosu varsa, bilin ki o raporun teknik kısmı zayıftır.

Çayırgan'ın İmamoğlu ile ne dijital, ne fiziksel, ne de dolaylı hiçbir teması yok. Telefon sinyal kayıtları (HTS) tertemiz. O halde neden dosyada?

Çünkü amaç yolsuzluğu kanıtlamak değil. Amaç, muhafazakar seçmenin "aile ve ahlak" hassasiyetini tetiklemek. Buna "Karakter Suikastı" diyoruz. Teknik verilerle ikna edemedikleri kitleyi, ahlaki soru işaretleriyle bulandırmak istiyorlar.

Gürültü, sinyali bastırmak içindir. Siz "kim kiminle ne yapmış" diye konuşurken, arka planda asıl gerçeğin, yani delil yetersizliğinin üstü örtülür.

Ahlak bekçiliği, çoğu zaman suçsuzluğun değil, çaresizliğin maskesidir.

ZANNETMEK İLE HÜKÜM KURULMAZ

Tanık ifadesinin en can alıcı noktası: "Şirketlerin İmamoğlu'na ait olduğunu zannediyordum."

Hukukta ve istihbaratta "zannetmek", "varsaymak" veya "öyle hissetmek" bir veri değildir. Bunlar dedikodudur.

Ticaret Sicil Gazetesi ortada. Ne İmamoğlu'nun ne de yakın ekibinin bu şirketlerde ortaklığı, imza yetkisi veya vekaleti var.

Burada yaşanan durum "Nüfuz Ticareti"dir. Yüklenici firma, piyasada iş yapabilmek, kapıları daha kolay açabilmek için "Arkamda Başkan var" algısını kullanmış olabilir. Ama bu Başkan'ın suçu değil, isminin izinsiz kullanılması suçudur.

Birileri sizin adınızı kullanarak hava atıyorsa, bu sizi suç ortağı yapmaz, mağdur yapar.

Tapu ve sicil kayıtları "sert veri"dir (hard data). Sözlü beyanlar ise her yöne çekilebilir. İmza yoksa, ortaklık yoktur. Nokta.

İTİBAR SUİKASTI

Uyuşturucu şüphelisi bir tanık, fizik kurallarına aykırı bir kamyon trafiği iddiası, birbirine karıştırılmış uçak kuyruk numaraları ve magazin sosuna bulanmış bir itibar suikastı girişimi.

80 Milyar TL'lik kamu zararı manşetiyle açılan bu dosya, "dikkat çekme" aşamasında başarılı olsa da, "inandırıcılık" aşamasında duvara toslamıştır.

Bu bir Hibrit Savaş taktiğidir. Hukuki süreçleri ve medya gücünü birleştirerek siyasi rakibi sahadan silme çabasıdır.

Ama unuttukları bir şey var: Sahadaki gerçekler, masa başındaki kurgulardan her zaman daha güçlüdür.

Duygusal tepki vermeyin, veriyi talep edin. 50 bin kamyonun geçmediği o yoldan, 80 milyar liralık yalan da geçemez.