Venezuela’nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında alçak uçuş yapan uçak, siren sesleri ile birlikte patlama sesleri duyuldu. ABD'li yetkililer Fox News'e yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen saldırılarda Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

"AKUSTİK HARP"

Venezuela’da yaşanan olaylara dair Güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız çarpıcı bir analizde bulundu. Yıldız, 7 patlamanın "basit bir kalkışma" olmadığını söylerken, dün gece yaşananların tarihin gördüğü en büyük "Akustik Harp" örneği olduğunu söyledi.

Venezuela Karakas operasyonunun röntgenini ise Yıldız çekti. Yıldız’ın yazısı ise şu şekilde;

“Görgü tanıkları "uçak sesi duyduk ama göremedik" diyor. İşin bütün mühendisliği burada yatıyor. Saldırıyı yapan jetler, sivil havacılıkta "ben buradayım" sinyali veren cihazlarını kapatarak, yani "Karanlık Mod"da sınıra girdiler. Ancak Karakas, çanak şeklinde bir vadi şehridir. Pilotlar, "Arazi Maskelemesi" denilen taktiği kullanarak dağların, tepelerin kuytusuna saklandılar. Alçak irtifadan uçan jetlerin sesi yamaçlarda yankılandığında, aşağıda olduğundan on kat daha büyük bir "kuşatma" hissi yaratır. Buna "Akustik Psikolojik Harp" denir. Amaç sadece bombayı bırakmak değil; o gürültüyle sivillere ve kışladaki askere "tepenizdeyiz, çaresizsiniz" mesajını kazımaktır. Radarların neden sustuğuna gelince... İşte orası, Rus teknolojisinin milyar dolarlık utancıdır.

Bir binayı uyduyla izleyebilirsiniz ama hangi odada kimin olduğunu bilmek için "yerde bir çift göze" ihtiyacınız vardır. Dün gece sahada gördüğümüz şey, nadir rastlanan bir olay: İstihbarat servisi (CIA) ile ordunun (Pentagon) kusursuz dansı. Fuerte Tiuna gibi bir kalenin en hassas noktasının, sığınak delici bombalarla vurulması tesadüf değildir. İçeriden birileri; belki satın alınmış bir general, belki de sızmış özel bir ekip, lazer işaretleyicilerle hedefi boyadı. Machiavelli ne der? "Bir kaleyi fethetmenin en kolay yolu, anahtarı içeriden birine verdirmektir." Bombayı atan uçaktı ama tetiği çeken yerdeki istihbarattı. Peki, bu kadar riske girip vurdukları o binalarda aslında ne saklanıyordu? Sadece insanlar mı? Hayır, çok daha tehlikeli oyuncaklar.

NEDEN ÖZELLİKLE LA CARLOTA HAVA ÜSSÜ?

Orası sadece bir pist değil. İstihbarat raporlarına göre, İran menşeli silahlı insansız hava araçlarının montaj hattı ve lojistik merkezi tam da orasıydı. ABD, bu hamleyle sadece bir rejimi sarsmadı, aynı zamanda İran'ın arka bahçesindeki oyuncaklarını da parçaladı. Buna "Kapasite İmhası" diyoruz. Rejimin elindeki saldırı gücünü (dronları) ve kaçış rotasını (hava üssünü) aynı anda vurdular. Geçen hafta o şirkete gelen kağıt üzerindeki yaptırımlar, aslında bu geceki füzenin adresiydi. Hedef rejimi öldürmek değil; onu kolsuz ve kanatsız bırakıp, kendi ordusu tarafından devrilmeye hazır, çaresiz bir hale getirmekti. Ama operasyon sadece bombalarla sınırlı kalmadı; şehir karanlığa gömüldüğünde asıl kabus başladı.

‘TRAFOYA KEDİ GİRMEDİ’

Patlamalardan saniyeler sonra Güney Karakas'ta elektrikler kesildi. Önemli bir istihbarat verisi paylaşyım ve bunu kimseye söylemeyin; Evet, "Trafoya kedi girmedi." Bu, "Siber-Fiziksel" bir saldırıydı. Bombalar düşerken, binlerce kilometre öteden birileri elektrik şebekesinin kontrol sistemlerine "Öldürücü Anahtar" komutunu gönderdi. Neden? Üç sebebi var: 1. Askeri iletişimi felç etmek. 2. Hava savunma sistemlerinin yedek güç ünitelerini devre dışı bırakmak. 3. Halkın panik halinde çektiği görüntüleri sosyal medyaya yüklemesini engellemek. Guri Barajı'na olan bağımlılık, Venezuela'nın en zayıf noktasıydı. Tek bir tuşla tüm sistemi çökerttiler. Modern savaşta elektrik, mermiden daha önemlidir. Işığınızın, telefonunuzun ve haber kaynağınızın aynı anda kesildiği o anı hayal edin. Savaşın en korkunç yüzü sessizliktir.

‘SAVAŞ İLANI’

Bir ülkenin başkentini bombalamak normalde "savaş ilanı" gerektirir. Ama istihbarat dünyasının en sevdiği oyun, tanımları değiştirmektir. Washington, rejimi "politik rakip" olmaktan çıkarıp "Narko-Terör Örgütü" statüsüne indirdi. Bu ne anlama geliyor? Bu, ABD Başkanı'na kongreden izin almadan operasyon yapma yetkisi verir. Yani hukuken Karakas'ı bombalamıyorlar, "bir uyuşturucu karteline geniş çaplı polis baskını" yapıyorlar. Buna "Hukuk Mühendisliği" denir. Savaş değil, "kolluk kuvveti faaliyeti" diyerek dünyayı ve uluslararası hukuku manipüle ediyorlar. Böylece diplomatik masayı devirip, angajman kurallarını kendi lehlerine yeniden yazdılar. Peki, bu "polis baskınının" faturasını kim ödeyecek?

‘3 OCAK TARİHİ, BİR DÖNÜM NOKTASI’

3 Ocak tarihi, bir dönüm noktasıdır. "Soğuk Savaş" bitti, sıcak temas başladı. Bu gece Rusya ve Çin'in Latin Amerika'daki gücünün sınırlarını da gördük. Moskova bağırıyor, Pekin kınıyor ama Karakas yanarken kimse yardıma gelemedi. Vekalet savaşında vekilinizi koruyamazsanız, oyun dışı kalırsınız. Bundan sonra ne olur? Topyekün bir işgal beklemeyin. Beklenen senaryo; parasız, iletişimsiz ve savunmasız kalan ordunun içeriden çözülmesi ve bir darbenin tetiklenmesidir. ABD, binayı yıkmadı; temellerini çatlattı ve yerçekiminin işini yapmasını bekliyor. Rejim şu an kör, sağır ve parasız. Toz duman dağıldığında, haritaların değiştiğini göreceğiz.

'PAZARLIK MASASI DEVRİLDİ, SORGU ODASININ IŞIĞI YANDI, OYUN BİTTİ'

Size az önce ne demiştim? O patlamalar, o dumanlar... Hepsi devasa bir göz boyamaydı. Herkes yanan kaleye ve kesilen elektriğe odaklanmışken, sihirbaz asıl numarasını yaptı. Sahadan gelen bilgiye göre; Kuzey Karolina’dan gelen o sessiz ekip (Delta), korumalar daha ne olduğunu anlayamadan, kaosun ortasında "Büyük İkramiye"yi tereyağından kıl çeker gibi aldı. Bu bir tutuklama değil; kusursuz bir "çekip alma" operasyonudur. Gelişmeler geldikçe sahada icra edilmiş olan bu "Taktik & Harekat Operasyonunu" işleyeceğiz. Elektronik körleştirme, radar karartma... Hepsi bu tek bir an içindi. Hedef onu öldürüp kahraman yapmak değil; canlı kanlı bir istihbarat madeni olarak almaktı. Şu an havalanan o helikopter, sadece bir devlet başkanını değil, rejimin tüm kirli sırlarını taşıyor. Pazarlık masası devrildi, sorgu odasının ışığı yandı. Oyun bitti.