Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Bebek Otel’e yönelik baskında ‘gizli oda’ bulundu. Sadece özel isimlere ayrılan VIP odalarda gizli kamera düzenekleri bulundu.

Güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ‘gizli odaların' sırrını yazdı. Yıldız, gizli odaların otelin projesinde görünmediğini söyledi.

Serkan Yıldız’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Şehrin ışıltılı kalbinde, polis bölgesinde bulunan o meşhur otele 200 kişilik jandarma timi girdiği an, bu işin sıradan bir asayiş vakası olmadığı belli olmuştu. Eğer savcılık, burnunun dibindeki yerel emniyet birimlerini pas geçip, kırsalın ve sınırın bekçilerini şehir merkezine indiriyorsa, ortada devasa bir "güven krizinden" fazlası vardır.

Sağ elin yaptığını sol el bilmez. Neden mi? Çünkü hedefteki yapı, yerel bürokrasiyi çoktan "kör nokta" haline getirmiştir. İçerideki köstebek riskini sıfıra indirmenin tek yolu, hiyerarşik bağı olmayan, dışarıdan ve "soğuk" bir kuvveti sahaya sürmektir.

Bu baskın, sadece suçlulara değil, o suçlularla aynı masada oturan yerel üniformalılara da verilmiş sessiz ama sağır edici bir mesajdı. Güven, kontrolün bittiği yerde başlar derler, ama burada kontrol hiç sağlanamamış.”

OPERASYONDAN 45 DAKİKA ÖNCE NELER OLDU?

Operasyonun başladığı saniyeden tam 45 dakika öncesine gidelim. Sahadaki en büyük kabus, "erken uyarı" sisteminin çalışmasıdır.

Duyduğuma göre bazı "ağır isimler", (Bazı teknik direktör ile sporcular, iş insanı Ali bey ve jet sosyete Ajda Hanım vb.) baskın timi kapıya dayanmadan hemen önce oteli terk etmiş.

Ama asıl ustalık kaçış güzergahında saklı. Karayoluna kurulan polis çevirme noktaları, sadece sıradan insanları ve piyonları yakalar. Şahlar ve vezirler ise her zaman denizi kullanır. İskele, bu tür yapılarda bir manzara unsuru değil, denetimsiz bir "acil çıkış kapısıdır".

Denizden tahliye, karadaki tüm ablukayı anlamsız kılar. Bir binayı kuşatırken o yapının "nefes borusunu", yani arka çıkışını ve deniz bağlantısını kesmezseniz, elinizde sadece soğumuş kahve fincanları ve terk edilmiş odalar kalır. Bilgi, en hızlı araçtan bile hızlı seyahat eder; o 45 dakika, delilleri karartmaya yetmese de failleri buharlaştırmaya yetmiş.

MEŞHUR KARANLIK ODA…

Gelelim işin en "Soğuk Savaş" kokan kısmına. Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otelin mimari projesinde görünmeyen, duvarların ardına gizlenmiş o meşhur "Karanlık Oda". Gözle göremezsiniz, el yordamıyla bulamazsınız.

Ama sahadaki uzman, fiziğin yalan söylemeyeceğini bilir. Lazer metre ile odanın içini ölçersiniz, sonra dış cepheyi ölçersiniz. Aradaki o kayıp metreler, size "ölü alanı" yani gizli odayı işaret eder.

Dahası var; duvarın arkasında çalışan kayıt cihazları, sunucular ve elektronik aletler ısı yayar. Termal bir kamera ile duvara baktığınızda, o gizli bölme size "ben buradayım" diye bağırır. Tuğla ve harçla her şeyi gizleyebilirsiniz ama termodinamiği kandıramazsınız. Her kütle bir hacim kaplar, her enerji ısı yayar. Duvarların dili yoktur derler; yanılıyorlar, duvarların ısısı vardır ve o ısı, dikkatli bir göze her şeyi anlatır.

LİKİT FORMDA MADDELER…

Bulunan maddeler de en az saklanma yöntemleri kadar sofistike. Toz yerine likit formda maddeler... Girişteki o gösterişli X-Ray cihazları neden çalışmıyordu ya da neden sinyal vermedi sanıyorsunuz? Bu bir güvenlik açığı değil, bilinçli bir "lojistik koridor" tercihidir.

X-Ray cihazları şekli görmez, yoğunluğu görür. Siz o zehri sıvılaştırıp, yoğunluğunu alkol veya parfüm ile eşleştirdiğinizde, ekranda beliren renk kodu (genelde turuncu) masum bir şarap şişesinden farksızdır. "Yoğunluk Maskelemesi" dediğimiz bu yöntemle, şişelenmiş bir felaket, hiç açılmadan, gümrükten ve otel kapısından elini kolunu sallayarak geçer.

Gözün gördüğü şık bir şişe, içindeki zehri meşrulaştırır. En iyi kamuflaj, görünmez olmak değil, "olağan" görünmektir. Güvenlik, teknolojiye ne kadar güvenirse, insan zekası o teknolojiyi o kadar kolay atlatır.

SUÇUN DOĞASI HALA ANALOG

Dijital çağda yaşadığımızı sanıyoruz ama suçun doğası hala analog. Bebek Otel'inde bulunan o 30 iş insanına ait borç defterleri... İşte bu, istihbarat pratiğinde "intihar" ile eşdeğerdir.

Dijital veriyi uzaktan silebilirsiniz, şifreleyebilirsiniz, bir "wipe" komutuyla her şeyi yok edebilirsiniz. Ama kağıt? Kağıt affetmez. Mürekkep, kandan daha zor temizlenir. O defterlerdeki el yazıları, kriminal laboratuvarda yapılacak basit bir grafoloji analiziyle, sahiplerine %100 oranında eşlenir. Bu, inkar edilemez, silinemez ve hacklenemez bir delildir.

Veriyi sunucuda tutarsanız hackerlar bulur, kağıtta tutarsanız savcılar bulur. Yıllar önce öğrendiğim bir kural vardı: Tek güvenli veri, ezberleyip zihninde tuttuğun, sonra da o zihni sonsuza kadar susturduğun veridir. Kağıt izi bırakmak, geçmişin hayaletlerini bugüne davet etmektir.

Şantaj kasetleri ve gizli kayıtların otelin bodrumundaki fiziksel depolama ünitelerinde tutulması... Bu, tam anlamıyla bir amatörlük göstergesi. Veriyi "yerinde" (On-Premise) saklamak, baskın anında hafızanı düşmana teslim etmek demektir. Profesyonel yapılar, bu tür kritik verileri asla fiziksel olarak yanlarında tutmaz.

Veri, anlık olarak şifreli tünellerle, yargı yetkisinin ulaşamayacağı okyanus ötesi bir ülkedeki "Bulut Sunucu"ya akar. Yerel diskte iz kalmaz. Polis cihazı ele geçirse bile, elinde sadece boş, sıcak bir metal kutu kalır. Fiziksel erişim, dijital güvenliğin bittiği yerdir. Eğer sunucun elinin altındaysa, polisin de elinin altındadır.

Donanım ele geçerse, kullandığın yazılım sana sadece biraz zaman kazandırır, özgürlük değil. Teknolojiye güvenmişler ama teknolojinin temel kuralını unutmuşlar: Dağıtık mimari hayat kurtarır.

ŞİFRELERİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ele geçirilen 30 küsur şifreli USB bellek... Şu an bilirkişiler bu şifreleri kırmakla meşgul. Muhtemelen askeri düzeyde, çok güçlü bir şifreleme algoritması kullanılmıştır. Ancak unuttukları bir şey var: "İnsan Faktörü".

Dünyanın en kırılmaz kilidini de yapsanız, anahtarı paspasın altına koyan bir insan her zaman vardır. "Sözlük Saldırısı" dediğimiz yöntemle, şahsın hayatındaki tarihler, isimler, tuttuğu takımın kuruluş yılı gibi milyonlarca kombinasyon saniyeler içinde denenir. Cihaz fiziksel olarak ellerinde olduğu için, donanımsal müdahale ile "deneme sayısı limiti" de kaldırılır. En karmaşık matematik bile, kullanıcısının tembelliğine veya duygusallığına yenik düşer. Doğum tarihini şifre yapan bir zihin, en güçlü algoritmayı bir oyuncak haline getirir. Matematik asla yalan söylemez ama insan her zaman hata yapar.

Ve son perde: Para.

Suç gelirlerinin, ünlü oteller ve banka iştirakleri üzerinden sisteme sokulmaya çalışılması... Kara para aklamanın "Entegrasyon" evresindeyiz. Kirli parayı, yasal konaklama ve restoran gelirlerinin içine serpiştirip "ciro artışı" gibi göstermeye çalışmak, eski ama riskli bir numaradır. Ancak finansal algoritmalar, nakit ve kredi kartı oranları arasındaki o milimetrik sapmayı bile yakalar.

Yasadışı nakit akışı, temiz suyun içine damlatılan mürekkep gibidir; suyu temizlemez, sadece tüm havuzu kirletir. Büyük şirketlerle ortaklık kurmak size meşruiyet kalkanı sağlamaz, aksine üzerinizdeki spot ışıklarının sayısını artırır.

Sonuç olarak; para iz bırakmaz derler, yalan. Para iz bırakmaz belki ama paranın "hacmi" ve "hareketi" silinmesi imkansız bir iz bırakır. Bu operasyon bize tek bir şeyi gösteriyor: Kusursuz suç yoktur, sadece henüz fark edilmemiş detaylar vardır.