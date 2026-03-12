Duruşma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu yüzlerce sanığın yargılandığını hatırlatan Özcan, davanın toplumdan gizlenmek istendiğini savundu ve “İddianamenin boş olduğunu herkes görsün istedik”dedi.

'ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ'

Silivri’de basına konuşan Özcan, davaya konu olan iddianamenin içeriğinin kamuoyuna açık şekilde tartışılması gerektiğini belirterek, duruşmaların şeffaf biçimde yayınlanması talebinde bulunduklarını söyledi.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin en büyük şehrinin seçilmiş belediye başkanının hangi gerekçelerle görevden alındığını ve tutuklandığını herkes görsün istedik. Bu nedenle duruşmaların baştan sona TRT’den yayınlanmasını talep ettik

CHP’li Özcan’a göre, bu talep ilk etapta iktidar kanadından da tamamen reddedilmedi. Ancak bugün gelinen noktada mahkeme salonuna sınırlı sayıda gazetecinin alınmasından bile rahatsızlık duyulduğunu ileri sürdü.

“GAZETECİLERİN VARLIĞINDAN BİLE RAHATSIZLIK DUYULUYOR”

Özcan, mahkeme salonunda gazetecilerin bulunmasına yönelik sınırlamaları eleştirerek iktidara şu soruları yöneltti:

“TRT’den yayınlanması konuşulan bir duruşmada içeride 15–20 gazetecinin bulunmasına dahi tahammül edemeyen bir anlayışı nasıl açıklayacağız? Eğer bu iddianame bu kadar güçlüydü, neden toplumun görmesinden çekiniyorsunuz?”

CHP’li yönetici, davanın kamuoyuna açık şekilde yürütülmemesinin iddiaların zayıflığına işaret ettiğini savundu.

“BU DAVA İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINI ENGELLEMEK İÇİN HAZIRLANDI”

Özcan, söz konusu davanın siyasi amaç taşıdığını iddia ederek hedefin Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek olduğunu söyledi.

“İddianameyi incelemiş, hukukçularla konuşmuş biri olarak söylüyorum” diyen Özcan, şunları dile getirdi:

“Tamamen siyasi saiklerle hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. Amaç İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasını engellemek.”

SÜRECİ 28 ŞUBAT’A BENZETTİ

Açıklamasında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine de göndermede bulunan Özcan, bugün yaşananları 28 Şubat Süreci ile karşılaştırdı.

ÖZCAN, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

“28 Şubat’ın acılarını yaşamış bir insan olarak söylüyorum; bugün o dönemden daha kötü bir noktaya gelmiş durumdayız. İktidara düşen, ‘Bizi o dönemin vesayetçilerinden daha zalim hale getiren şey ne?’ diye kendisine sormaktır.”

“HIRSLARINIZA BİRAZ SAHİP ÇIKIN”

CHP’li Özcan, açıklamasının sonunda iktidara çağrıda bulunarak siyasi hırsların ülkeye zarar verdiğini savundu.

“Hırslarınıza, özellikle mübarek günlerde biraz sahip çıkın. Bu ülkenin seçme hakkına, refahına ve huzuruna zarar vermeyin. Yazıktır, günahtır.”

Özcan’ın açıklamaları, Silivri’de görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran İBB davası tartışmalarının siyasi boyutunu yeniden gündeme taşıdı.