Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK’nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu belirterek, “Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık.” dedi.

Özbalta, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başarının kolay gelmediğini ifade etti.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Özbalta, “Yağmurda, karda, zorlu deplasmanlarda, sıkışık fikstürde her anında mücadeleyi bırakmayan, formasının değerini bilen karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Sahada son düdüğe kadar savaşan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Başarıda emeği geçenlere de teşekkür eden Özbalta, şunları kaydetti:

“Sezon başında çıktığımız bu yolda tek hedefimiz Erzurumspor’u hak ettiği yere taşımaktı. Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık. Başta onursal başkanımız Sayın Mehmet Sekmen olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve yönetimine, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve sezon boyunca bize güvenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Her başarının arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Bu kupa da o emeğin karşılığıdır.”

Taraftara da özel teşekkür eden Özbalta, “En büyük teşekkür ise şanlı Erzurumspor taraftarına. İç sahada, deplasmanda, iyi günde kötü günde bizi hiç yalnız bırakmadınız. Tribündeki coşkunuz, dualarınız ve desteğiniz bize güç verdi. Bu şampiyonluk sizindir. Erzurum şehrine hayırlı olsun.” dedi.

Sözlerini hedef vurgusuyla tamamlayan Özbalta, “Şimdi kutlama zamanı ancak yarından itibaren daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurumspor her zaman daha iyisine layık. Şampiyon Erzurumspor.” ifadelerini kullandı.