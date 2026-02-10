“90’lar benim belleğim, cesaretim, kırılgan yanım ve heyecanım” sözleriyle o dönemin kendisi için anlamını anlatan Çağrı, Ferda Anıl Yarkın’ın sesiyle hafızalara kazınan “Sonuna Kadar” adlı parçayı bu kez enstrümantal bir yorumla dinleyiciyle buluşturuyor.

Sanatçı, projeye dair düşüncelerini “Bu defa kelimeleri geri çekmek istedim. Klarnetin sesiyle, sözsüz bir anlatım… Herkes o yılları kendi anılarında tamamlasın istedim” diyerek paylaşıyor.

Çağrı, bu çalışmayı ise “90’lara olan vefamı taşıyan bir nefes” ifadelerini kullandı.