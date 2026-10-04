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Kaynak: DHA

Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi’ndeki Isparta- Eğirdir karayolunda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. İzzet G., yönetimindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şerit ihlali yapıp karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Emrah T., yönetimindeki 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil, çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İzzet G. ile araçta bulunan 2 yolcunun yara almadığı belirlendi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.