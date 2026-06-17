Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında sebebi öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Serinlemek isterken karakolluk oldular: Denizde sopalı yumruklu kavga
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: DHA
Mersin'in Silifke ilçesindeki ünlü Yapraklı Koy Plajı'nda, denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek deniz ortasında sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Çok Okunanlar