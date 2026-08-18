Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Beyköy Kaledibi mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu bölgeye gelen V.D.Y. (14), bir süre sonra suda kayboldu.

Oğlunun suda gözden kaybolduğunu fark eden baba S.Y., vakit kaybetmeden suya girerek arama çalışmasına katıldı. Yaklaşık 15 dakika süren aramanın ardından baba, oğlunu sudan hareketsiz halde çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan çocuğa olay yerinde müdahale eden ekipler, yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucunda V.D.Y.’nin yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. V.D.Y.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.