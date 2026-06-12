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Kaynak: DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında Gökçebey ilçesi Namazgah köyü Kantar Şelalesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte bölgeye gelip, serinlemek için şelale bölgesinde yüzmek isteyen İsmail Eseroğlu, akıntıya kapılıp bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da destek verdiği 2 saatlik çalışmayla Eseroğlu'nun cansız bedinini, suya girdiği noktadan 500 metre uzakta buldu. Sudan çıkarılan Eseroğlu'nun cenazesi, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.