İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa Mahallesi 600’üncü Sokak'ta bulunan gölette, saat 11.00’da meydana gelen olayda, Nikita Taşdemir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla gölete girdi. Taşdemir'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı merkezi’ne bildirdi.

Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu: Arkadaşı gözaltında - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Yapılan ihbar üzerineolay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gölette yaptığı arama çalışmaları sonucunda Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından Taşdemir'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu: Arkadaşı gözaltında - Resim : 3

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Taşdemir'in yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.